Gibt die SG Gronau die rote Laterne ab?

Denn die SG Gronau hat am Sonntag die Chance, den letzten Platz zu verlassen. Vorausgesetzt, GW Lünten lässt die Punkte im Spechtholtshook liegen.

Und für ein wenig Spannung sorgt ebenso der Kampf um Platz vier in der A-Liga, den die Reserve von Vorwärts Epe unbedingt vor Fortuna Gronau verteidigen will.

FC Vreden - VfB Alstätte

Das große Ziel ist erreicht, der VfB Alstätte ist Meister. Jetzt warten noch ein paar schwere Gegner auf die Rot-Weißen, angefangen am Sonntag (15 Uhr) mit dem FC Vreden. „Auch wenn jetzt rotiert wird, sind die Jungs gewillt, jedes Spiel zu gewinnen, damit die Tabelle auch am Saisonende so gut aussieht wie jetzt“, erklärt Spielertrainer Markus Krüchting. Er selbst wird pausieren, Yannik Busch, Elias Blickmann und Marvin Vortkamp fehlen.

FC Oeding - Vorwärts Epe 2

„Wir wollen die für uns bestmögliche Platzierung in dieser Saison – und dafür wollen wir punkten, natürlich auch in Oeding“, erklärt Trainer Ahmet Durmaz vor dem Auswärtsspiel von Vorwärts Epe 2 am Sonntag (15 Uhr). Übersetzt heißt das: Die Grün-Weißen streben Platz vier im Schlussklassement an, diesen Rang hat das Team auch jetzt inne. Damit wäre Vorwärts Epe 2 bestplatziertes Gronauer Team in der A-Liga. Verzichten muss Durmaz auf die verletzten Jan Engemann und Jannis Damm.

Fortuna Gronau - Eintracht Ahaus 2

Auch die Blau-Schwarzen von der Laubstiege schielen auf Platz vier. Dafür muss der Tabellendrittletzte, Eintracht Ahaus 2, am Sonntag (15 Uhr) besiegt werden. „Wir wollen unseren Zuschauern in den beiden letzten Heimspielen zeigen, dass wir uns gegenüber letztem Jahr verbessert haben“, erklärt Fortuna Gronaus Trainer Orhan Boga. Bis auf Laurent Cannoletta, Yannick Lütz und Marcel Ameis ist der derzeitige Kader komplett, wobei Teglat Chabou, Jonas Böcker und Patrick Werges ohnehin für den Rest der Saison ausfallen.

SG Gronau - GW Lünten

Die SG Gronau hat erst vier Saisonspiele gewonnen, der Klassenerhalt ist aber noch immer möglich. Dann muss jedoch Schluss mit den vielen Unentschieden sein. „Wir müssen voll auf Sieg spielen“, betont Trainer Carsten Minich, der nur auf Dani Dirksen und Olavo de Souza verzichten muss.

So strebt der Remiskönig der A-Liga (zehn Punkteteilungen) gegen GW Lünten (Sonntag, 15 Uhr) die volle Ausbeute an. Das könnte schon reichen, um die rote Laterne abzugeben und die Konkurrenz unter Druck zu setzen.