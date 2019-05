„Bewegung tut gut und macht Spaß“. Mit diesem Motto ruft der Kreis und der Kreissportbund Borken alle Bürger auf, am Sportabzeichen teilzunehmen. Die Veranstaltung beginnt um 8.30 Uhr in Parkfreibad Gronau mit dem Schwimmen. Für den kostenfreien Eintritt ist die PlusService Card der Stadtwerke Gronau mitzubringen. Der Schwimmnachweis gehört zur Abnahme.

Um 11 Uhr geht es im Industriegebiet am Berge mit dem Radfahren über fünf, zehn und 20 Kilometer weiter. Gegen 12 Uhr ist der Radfahrsprint angesetzt. Ab 13.30 Uhr werden die Turnübungen in der Halle 2 an der Laubstiege abgenommen und auf dem Sportplatz gegenüber die leichtathletischen Disziplinen.

Für diejenigen, die weiter trainieren möchten, ist das Sportabzeichen-Team jeden Montag und Donnerstag von 18 Uhr bis 19.30 Uhr bis Oktober auf dem Sportplatz. Nur in den Sommerferien entfällt der Termin am Donnerstag.

Weitere Infos unter www.StadtSportVerband-Gronau.de