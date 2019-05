Da sollte eigentlich nichts mehr anbrennen. Mit dem 2:2-Remis bei der U 23 der DJK Arminia Ibbenbüren machte Fortuna am Sonntag den Klassenerhalt in der Frauen-Landesliga praktisch perfekt. Da nicht davon auszugehen ist, dass die SG Telgte beim Saisonfinale 17 Treffer gegenüber den Gronauerinnen aufholen wird, können die Planungen für ein weiteres Jahr in der Landesliga in Angriff genommen werden.

Einer, der sich damit nun schon im 19. Jahr beschäftigt, ist Harry de Wagt. „Die Mannschaft hat hart gearbeitet und immer an sich geglaubt“, bringt de Wagt den Hauptgrund für den Klassenerhalt auf den Punkt. Wobei Fortunas Fußballobmann durchaus ein Wechselbad der Gefühle durchlitten hat. „Noch vor wenigen Wochen war es ja so, dass ab Platz sechs praktisch jede Mannschaft hätte absteigen können“, erläutert de Wagt.

Auch Fortuna war einige Zeit in der Verlosung. Doch offenkundig verstand es das Trainer-Duo Britta Röwer und Ingo Nagel , das nach dem Rücktritt von Bernd Post eingesprungen war, der Mannschaft Stabilität zu vermitteln. Das lassen viele positive Ergebnisse vermuten. Den größten Schritt nach vorne bewerkstelligte Fortuna Ende April mit einem 1:1 gegen Flaesheim und Siegen gegen DJK Coesfeld und Turo Darfeld.

Dabei hatte das Jahr mit Niederlagen gegen den FC Rhade und TuS Scheidingen gar nicht gut begonnen. In den Wochen darauf erreichten die Gronauerinnen jedoch Betriebstemperatur, sodass die Aussichten auf den Klassenerhalt von Spieltag zu Spieltag realistischer wurden. „Dass am Saisonende 25 Punkte nicht zum Klassenerhalt reichen könnten, habe ich noch nicht erlebt“, sagt de Wagt. „Das spricht für die Ausgeglichenheit der Landesliga.“

Mit der Verpflichtung von Trainer Karl-Heinz Sandkühler, der am 1. Juli offiziell die Nachfolge von Röwer und Nagel antritt, hat Fortuna eine wichtige Weichenstellung vorgenommen. „Wir haben einen vergleichsweise kleinen Kader. Unser Plus war aber stets der große Zusammenhalt“, erläutert der Niederländer.

Auf diese Tugenden setzt der Verein auch in der kommenden Saison. Es wird zwar punktuell Ergänzungen geben. Doch Grundsätzliches wird sich an der Mannschaftsstruktur kaum verändern. Offensichtlich hat de Wagt schon die Fühler nach der einen oder anderen potenziellen Verstärkung ausgestreckt. Spruchreif ist aber noch nichts. „Wir werden das erst verkünden, wenn die Sache wasserdicht ist“, betont de Wagt.