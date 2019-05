Die hervorragende Infrastruktur und die gute Organisation haben die Veranstaltung in den vergangenen Jahren zu einem festen Bestandteil für die Pferdesportbegeisterten in der Region werden lassen. So verwundert es nicht, dass es trotz zweier Parallelveranstaltungen in Rhede und Nienberge, wieder 1200 Nennungen mit Teilnehmern aus dem Münsterland, dem angrenzenden Niedersachsen und dem nördlichen Ruhrgebiet gegeben hat. Der gastgebende Verein zeigt sich rundum zufrieden mit dem Nennungsergebnis.

32 Dressur- und Springprüfungen stehen an den drei Tagen auf dem Programm. Der Schwerpunkt am Freitag liegt auf den Springpferdeprüfungen für die jungen Pferde. Hier werden vier- bis siebenjährige Pferde in den Leistungslassen A bis M den kritischen Richteraugen vorgestellt. Abschluss des ersten Tages sind zwei Springprüfungen der Klassen A (ab 15 Uhr) und L (ab 17 Uhr). Klar, dass auch viele Reitsportler aus heimischen Gefilden die Chance nutzen wollen, mit guten Leistungen Werbung in eigener Sache zu betreiben.

Der immer größer werdenden Nachfrage nach Dressursport, auch im eigenen Verein, trägt der Reitverein Epe Rechnung. Die Reithalle steht am Samstag dem Dressursport zur Verfügung. Auf dem 20 x 40 Meter großen Viereck finden Prüfungen in den Klassen E bis L statt. Große Spannung verspricht die Dressurprüfung der Klasse A (ab 14 Uhr) für Mannschaften. Hier rechnet sich der Gastgeber durchaus Erfolgschancen aus. Auf dem Hauptplatz finden Springprüfungen der Klassen E bis M statt.

Sportlicher Höhepunkt ist, wie in jedem Jahr, der traditionelle Eper Bülten Cup, der in diesem Jahr wieder als Zweiphasen-Springprüfung der Klasse L (ab 15.30 Uhr) ausgetragen wird. Eine Prüfung der Klasse M (ab 17 Uhr) rundet den Turniertag ab.

Der Abschlusstag gehört am Sonntagvormittag wieder den Jüngsten im Reitsport. In der Reithalle stellen sie in Reiter-, Springreiter- und Dressurwettbewerben wieder ihr Können unter Beweis.

Sportlicher Höhepunkt und auch Schlusspunkt des Turnieres ist am Nachmittag die Springprüfung in der Klasse M mit Stechen (ab 14.45 Uhr) auf dem Hauptplatz.

An allen drei Tagen sorgt der Verein wieder ganztägig von der Frühstücks- über die Mittagsverpflegung bis zum Kuchenbüfett bestens für die Teilnehmerinnen, Teilnehmer und Zuschauer. Zur vollkommenen Abrundung der drei Turniertage in Epe muss nur noch der Wettergott mitspielen.

► Detaillierter Turnierplan im Internet unter www.fsevent.de