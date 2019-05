Am Samstag hatten sich einige Turnerinnen des TV Gronau auf den Weg nach Mettingen zu den Gau-Einzel-Meisterschaften gemacht. Der Schwierigkeitsgrad bei diesem Wettkampf war besonders hoch, sodass lediglich eine Auswahl von Turnerinnen des TV Gronau an den Start gehen konnte. Für Spitzenplätze reichte es zwar nicht. Dennoch konnte sich die Ausbeute der jungen Turnerinnen wahrlich sehen lassen, wie ein Blick auf die Bilanz erahnen lässt.

Im Jahrgang 2010 belegte Stella Klein Menting den zwölften Platz unter insgesamt 35 Kindern. Ihre besten Leistungen zeigte sie sowohl am Balken als auch am Boden, an dem die Übungen zur Musik geturnt wurden. Lara Karakaja zeigte innerhalb ihres Jahrgangs die beste Bodenübung mit satten 15,40 von 16 möglichen Punkten.

Auch Charlotte Gleis aus dem Jahrgang 2009 belegte einen der vorderen Ränge mit Platz neun von insgesamt 22 Teilnehmerinnen.

Für die Gronauer Turnerinnen beginnt nun wieder das intensive Training für die Hinrunde der Bezirksliga im Juni. Darüber hinaus stehen im Juni die Stadt- und Vereinsmeisterschaften zusammen mit dem TV Westfalia Epe an.

► Alle Ergebnisse im Überblick – Jahrgang 2011: 9. Lia Hinkelmann; 2010: 12. Stella Klein Menting, 22. Lara Karakaja, 27. Janna Sysoev; 2009: 9. Charlotte Gleis; 2008: 11. Juliane Kersting, 19. Lucy Kaupschäfer; 2007: 13. Melina D‘Ascenzo; 2006: 10. Emilie Peters, 13. Emily Böking; 2005: 25. Alessia Arnds.