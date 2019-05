Am Sonntag (26. Mai) findet die Meisterfeier des VfB Alstätte aus Anlass der Meisterschaft in der Kreisliga A1 und dem damit verbundenen Aufstieg in die Bezirksliga statt.

Das letzte Saisonspiel 2018/19 beim SC Südlohn (Heimatverein vom Alstätter Spielertrainer Markus Krüchting) wird am Sonntag bereits um 13.30 Uhr angepfiffen, damit die Feier am frühen Abend beginnen kann.

Mehrere Fanbusse mit Alstätter Anhängern werden zum letzten Saisonspiel nach Südlohn fahren, um die Mannschaft zu unterstützen. Für 12.30 Uhr ist die Abfahrt in Alstätte am Busbahnhof geplant.

Nach dem Abpfiff in Südlohn werden die Alstätter Fans gemeinsam mit der Mannschaft zurückfahren. Um etwa 17.30 Uhr soll dann am Getränkemarkt Ellerkamp (Münsterstraße) ein Meisterkorso starten. Zusammen mit dem Musikverein Alstätte und dem Spielmannszug Alstätte wird die Mannschaft bis zum Vereinslokal „Dorfgasthof Wissing“ (Kirchstraße) im Ortskern begleitet.

19 Jahre nach der letzten Meisterschaft der ersten Mannschaft des VfB Alstätte beginnt dann ab etwa 18 Uhr die offizielle Meister- beziehungsweise Aufstiegsfeier, wozu alle eingeladen sind, die den VfB unterstützen und sich mit der Mannschaft verbunden fühlen.

Neben einigen Ehrengästen aus Politik, Verwaltung und den örtlichen Vereinen sind auch Vereinsvertreter der umliegenden Nachbarvereine willkommen. Nach der Ehrung der Meistermannschaft wird der Erfolg dann in geselliger Runde am Vereinslokal im Ortskern gefeiert.