Schweizers große Sprünge

„Das ist das richtige Turnierwetter – nicht zu warm, nicht zu kalt; ideal für Reiter und Pferde“, war zu hören, als sich zwei ältere Reitsportfreunde am Rande des 18. Dressur- und Springturniers des Reit-, Zucht- und Fahrvereins (RZFV) Epe gestern Nachmittag unterhielten. Manuela Schweizer konnte die Einschätzung in besonderem Maße bestätigen. Die Reitsportlerin vom LZRFV Gronau gewann am ersten Turniertag zunächst eine L-Springprüfung und am Nachmittag dann auch das M*-Springen.

„In Epe bringe ich grundsätzlich meine Erstpferde an den Start. Hier herrschen immer Top-Bedingungen“, sagte die Siegerin. Ihren Coup beim M*-Springen hatte Schweizer mit ihrem sechsjährigen Hengst „Insallah“ gelandet. Ihr erfolgreicher Umlauf wurde mit der Wertnote 8,80 goutiert, womit sie sich vor Sandra ter Bahne vom ZRFV Borken und Alexandre Boursier vom RFV Emsbüren behauptete. Hendrik Zurich vom LZRFV Gronau behauptete sich mit der sechsjährigen Stute „Kannament“ auf Platz sieben.

Reitturnier Epe 2019 1/53 Impressionen vom Reitturnier in Epe Foto: Heiner Gerull

Manuela Schweizer mit Jaguar Foto: Heiner Gerull

Hendrik Zurich mit Deville Foto: Heiner Gerull

Hendrik Zurich mit Deville Foto: Heiner Gerull

Maria-Sophie Döricht aus Schöppingen mit Tasnim Foto: Heiner Gerull

Maria-Sophie Schweizer (Schöppingen) auf Tasnim Foto: Heiner Gerull

Dennis Albers (Greven) auf Coco Chanel Foto: Heiner Gerull

Manuela Schweizer (LZRFV Gronau) mit Lukrativ Foto: Heiner Gerull

Manuela Schweizer (Gronau) mit Lukrativ Foto: Heiner Gerull

Hendrik Zurich mit Kannament Foto: Heiner Gerull

Hendrik Zurich mit Kannament Foto: Heiner Gerull

Michael Baumgartner mit Djakarta du Reve Foto: Heiner Gerull

Michael Baumgartner (Legden) mit Djakarta de Reve Foto: Heiner Gerull

Michael Baumgartner (Legden) mit Djakarta du Reve Foto: Heiner Gerull

Marco Graf mit Canberra Foto: Heiner Gerull

Marco Graf mit Canberra Foto: Heiner Gerull

Manuela Schweizer mit Insallah Foto: Heiner Gerull

Manuela Schweizer mit Insallah Foto: Heiner Gerull

Elmar Vinkelau (Legden) mit Con Gas Foto: Heiner Gerull

Elmar Vinkelau mit Con Gas Foto: Heiner Gerull

Elmar Vinkelau mit Con Gas Foto: Heiner Gerull

Hendrik Zurich (Gronau) mit Larico Foto: Heiner Gerull

Hendrik Zurich mit Larico Foto: Heiner Gerull

Manuela Schweizer mit Insallah nimmt von Eva Deimel den Siegerpreis in Empfang Foto: Heiner Gerull

Hermann-Josef Terfort und Gisbert Lutzke Foto: Heiner Gerull

Hermann-Josef Terfort, Geschäftsführer ZRFV Epe Foto: Heiner Gerull

Gisbert Lutzke Foto: Heiner Gerull

Gisbert Lutzke, Vorsitzender ZRFV Epe Foto: Heiner Gerull

Zuvor hatte die für den LZRFV Gronau startende Ochtruperin mit dem sechsjährigen Wallach „Lukrativ“ schon ein L-Springen gewonnen. In derselben Prüfung hatte sie auch den fünfjährigen Hengst „Jaguar“ gesattelt, mit dem sie in Fünfte wurde.

Auch für Hendrik Zurich hatte sich der Start gelohnt. Der Gronauer gewann mit dem fünfjährigen „Landan“ ein A-Springen. Gleiches gilt für Mathias Doetkotte vom gastgebenden ZRFV Epe, der am frühen Abend ein A-Springen vor seiner Vereinskollegin Carina Tenkleve gewann.

Ein überaus positives Fazit des ersten Tages zogen die Veranstalter. „Das gute Wetter spielte uns sicherlich in die Karten“, sagte Vorsitzender Gisbert Lutzke. „Wenn es regnet, dann sagt schon mal der eine oder andere ab. Das war heute nicht der Fall.“

Zu einem ähnlichen Urteil kam auch Hermann-Josef Terfort: „Das Nennungsergebnis war hervorragend. Alle, die gemeldet hatten, sind auch erschienen“, sagte der Geschäftsführer des RZFV Epe.

► Heute richtet sich das Augenmerk vor allem auf das Springen um den Bülten-Cup, das in Form einer Zwei-Phasen-Springprüfung ab 15.30 Uhr auf der schmucken Anlage in den Eper Bülten über die Bühne geht.