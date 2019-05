Gronau -

In der Kreisliga A1 sind am 30. und damit letzten Spieltag der Saison 2018/19 die letzten Entscheidungen gefallen. Eintracht Stadtlohn bleibt nach einem 3:3 gegen den SV Heek Vorletzter, der VfB Alstätte in Südlohn in der Rückrunde ungeschlagen, und Fortuna Gronau schnappt sich Rang vier, weil Vorwärts Epe 2 mit 1:5 dem FC Ottenstein unterlegen ist.