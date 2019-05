Zurich mit Start-Ziel-Sieg

Als Hendrik Zurich gestern gegen 17 Uhr als erster von elf Teilnehmern seinen Umlauf im Stechen des M*-Springens mit Arcordia beendet hatte, erhob Ludwig Kottig seine Stimme. „Null Fehler, 35,28 Sekunden – das ist der Maßstab für alle anderen“, sagte der Parcourssprecher vom Turnierausrichter RZFV Epe . Zu dem Zeitpunkt konnte er kaum ahnen, dass er und die zahlreichen Besucher, die die Reitsportanlage in den Eper Bülten säumten, die Entscheidung im Hauptspringen soeben schon gesehen hatten. Keiner der verbleibenden zehn Finalteilnehmer kam an die Zeit des Springreiters vom LZRFV Gronau heran, sodass der Sieg an Zurich ging.

Es war ein Start-Ziel-Erfolg, der sich zwar nicht abgezeichnet hatte. Ganz überraschend kam er allerdings nicht. Denn schon im ersten Umlauf hatte sich Zurich als zweiter Starter des Hauptfeldes mit der zehnjährigen „Arcordia“ für das Stechen qualifiziert. Und auch hier musste er als erster Farbe bekennen. Das war keineswegs ein Vorteil. Deshalb ging er hohes Risiko, nahm enge Wendungen und flog förmlich durch den Stangenwald. Im Ziel stoppte die Uhr bei 35,28 Sekunden.

„Ich hatte Arcordia heute das erste Mal mitgehabt. Wir fanden in beiden Umläufen einen super Rhythmus. Es lief richtig gut“, sagte Zurich. „Wir haben einfach mal probiert, was geht. Es hat geklappt.“ Das Turnier hatte sich für ihn gleich in doppelter Hinsicht gelohnt; wegen des Sieges beim Hauptspringen, und weil seine jungen Pferde, die er in Epe an den Start gebracht hatte, Turniererfahrungen sammeln konnten.

Einen ganz starken Auftritt präsentierte auch Manuel Feldmann vom RuFV Isterburg. Mit seinem Holsteiner Schimmel Diarado`s Diva hatte er den ersten Umlauf fehlerfrei und mit der schnellsten Zeit absolviert. Diese Leistungen bestätigte das Paar auch im Stechen, in dem es mit 37,24 Sekunden ohne Abwurf blieb und reichlich Applaus vom sachkundigen Publikum erntete.

Dass auch mit Atsushi Sakata immer zu rechnen ist, bestätigte der Grevener mit Platz drei. Im Stechen blieb er mit seinem Schimmel Cornada im Stechen ohne Abwurf und verpasste mit 37,71 Sekunden als Dritter nur knapp den zweiten Platz.

Neben Zurich vermochten sich weitere Vertreter der heimischen Region für das Stechen zu qualifizieren. Nele Paganetty blieb mit ihrem Hannoveraner Montellino auch im zweiten Umlauf ohne Abwurf und kam nach 42,40 Sekunden ins Ziel. Ähnlich gelungen war die Vorstellung von Wiebke Sievert vom Voltigier- und Reitzentrum Schöppingen. Mit dem Schimmel Chico war sie ebenfalls unter den elf Startern, die sich nach einer fehlerfreien ersten Runde für das Finale qualifiziert hatte. Hier kam sie nach einem Abwurf mit der Top-Zeit von 37,96 Sekunden ins Ziel.

Zufrieden zeigten sich die Veranstalter vom RZFV Epe. Gestern waren Eis- und Getränkestände dicht umlagert. Auch die Halle, in der die Gäste von einem reichhaltigen kulinarischen Angebot angelockt wurden, war fast bis auf den letzten Platz gefüllt. „Ich denke, heute sind alle auf ihre Kosten gekommen“, lautete das Resümee von Geschäftsführer Hermann-Josef Terfort. Wohl wahr.