Sportabzeichentag stößt auf große Resonanz

Das Motto des diesjährigen Sportabzeichentages „Bewegung tut gut und macht Spaß“ traf ins Schwarze. „Mit 103 Teilnehmern (darunter waren elf Familien), von denen 44 Sportler am Sonntag direkt ihr komplettes Sportabzeichen absolvierten, konnten wir die Vorjahresmarke erneut bestätigen“, freuten sich Beate und Johannes Neyer über die große Resonanz. „Jeder Aktive ist dabei Sportler und Fan zugleich, denn die Freude über die erbrachte Leistungen der Mitstreitern war für etliche zugleich Motivation für die eigene Leistung“, so Johannes Neyer.

Los ging es um 8.30 Uhr im Gronauer Parkfreibad, wo immerhin 27 Sportler und Sportlerinnen im erfrischenden Nass ihre Fitness auf der Lang- und Kurzstrecke unter Beweis stellten. Ab 11 Uhr stand schließlich das Radfahren auf dem Programm, wobei sich schon zu Beginn die Rundstrecke als Hindernisparcours entpuppte. Bevor nämlich gestartet werden konnte, musste erst eine Schafherde von der Radstrecke getrieben werden, die aus ihrem Gehege ausgebüxt war. Neben starkem Gegenwind, gegen den die 37 Radfahrer auf ihrer Langstrecke anzukämpfen hatten, kam auch noch ein Autokorso hinzu, der die Sportler behinderte. Doch damit nicht genug. Auch die Sprintstrecke konnte nicht ohne Komplikation bewältigt werden. „Dieses Mal war es eine Kutsche, die wir erst auf der Geraden passieren lassen mussten, ehe die Sprints beginnen konnten. So etwas haben wir in all den Jahren noch nicht erlebt“, nahm Beate Neyer es mit Humor.

Gronauer Sportabzeichentag macht allen Spaß 1/21 Unterhaltsames Balltraining Foto: Angelika Hoof

Spuren im Sand . . . Foto: Angelika Hoof

Der Weitsprung lockte viele Teilnehmer an Foto: Angelika Hoof

Perfekter Absprung . . . Foto: Angelika Hoof

Es wurde genau gemessen Foto: Angelika Hoof

Beratschlagung am rande Foto: Angelika Hoof

Auch die Jüngsten hüpften in die Grube Foto: Angelika Hoof

Fast wie bei der Tour de France: Massenstart Foto: Angelika Hoof

Letzte Anweisungen Foto: Angelika Hoof

Es wurde genau Buch geführt Foto: Angelika Hoof

Bewegung auf freier Strecke Foto: Angelika Hoof

Wunderbares Radeln Foto: Angelika Hoof

Alle machten mit Foto: Angelika Hoof

Da wurde sportlicher Ehrgeiz geweckt Foto: Angelika Hoof

Vorbei an schweren Sattelschleppern . . . Foto: Angelika Hoof

Im Hoch der Geschwindigkeit Foto: Angelika Hoof

Ausradeln Foto: Angelika Hoof

Alles notiert – wer schreibt, der bleibt Foto: Angelika Hoof

Bewegung tut gut . . . Foto: Angelika Hoof

Nachdem sich die Aktiven im Alter von sechs bis 80 Jahren am Grill gestärkt hatten, ging es auf dem Sportplatz an der Laubstiege und in der Sporthalle 2 weiter. „Einige nutzten dieses Mal das Angebot und probierten einmal verschiedene der 53 angebotenen Aktivitäten aus, um nicht Jahr für Jahr dieselben Disziplinen zum Erreichen des Abzeichens verbuchen zu müssen“, betonte Beate Neyer. So konnten am Ende 29 Sportler im Turnen sowie 61 Teilnehmer in der Leichtathletik ihre erforderlichen Leistungen erbringen.

► Das Training und die Abnahme des Sportabzeichens ist fortan bis zum 10. Oktober 2019 jeden Montag und Donnerstag von 18 bis 19.30 Uhr auf dem Sportplatz an der Laubstiege.