Die Herren 60 des TC Grün-Weiß Schöppingen fuhren am Sonntag den ersten Sieg der Saison ein. Beim TC Ascheberg zeigten die Schöppinger eine starke Leistung und siegten souverän mit 6:0. Reinhold Rusch hatte bei seinem 6:1 6:0 ebenso wenig Probleme wie Franz-Josef Lethmate , der 6:0 6:0 siegte. 6:1, 6:0 gewann Rainer Köllges sein Spiel. Und auch Antonius Ahlers siegte souverän mit 6:3 6:4. In den Doppeln brannte ebenfalls nichts an. Hier siegten Florack / Waßkönig mit 6:0, 6:1 und Lethmate / Köllges mit 6:1, 6:4. Durch den glatten Erfolg haben die Schöppinger nun wieder Chancen auf den Klassenverbleib.

Auch die erste Herrenmannschaft ist wieder im Meisterrennen. Durch einen 6:3-Sieg gegen die TG Emsdetten bewahren sich die Schöppinger die Chance auf den Meistertitel. In den Einzeln kämpfte sich Odin Dräger zu spät in die Partie hin­ein. 0:6, 5:7 unterlag er seinen Gegner. Auch Jonas Kluck verlor 4:6, 2:6. Besser machten es die anderen vier Einzelspieler. Thorsten Buxot besiegte seinen Gegner mit 6:2, 6:4 ebenso deutlich wie Marcel Schröer, der 6:1, 6:4 siegte. Frank Lütke-Bitter lag in jedem Satz 0:2 hinten, konnte diese aber immer drehen und siegte am Ende verdient mit 6:3, 6:3. Und auch bei Peter Pölling wurde es nur im zweiten Satz spannend. 6:1 6:4 schlug er seinen Gegner.

Durch die 4:2-Führung nach den Einzeln reichte ein Doppel zum Sieg. Dräger/K. Pölling unterlagen allerdings mit 4:6 4:6, bei dem sich Dräger auch noch verletzte. Kluck/Lütke-Bitter dagegen setzten sich durch und waren beim 6:2, 6:4-Erfolg siegreich. Ebenso waren Buxot / P. Pölling 6:1, 6:0 erfolgreich. Durch den dritten Sieg im vierten Spiel behält sich der TC GW Schöppingen die Chance auf dem Aufstieg.

Ein unglückliches 3:3-Unentschieden musste dagegen die zweite Herrenmannschaft gegen die SG Elte hinnehmen. Nachdem Fabian Laukamp 1:6, 1:6 unterlegen war, stellten Tobias Robert (6:2 6:1), Stefan Lütke-Bitter (6:4 6:3) und Martin Pölling (6:0 6:0) die Weichen auf Sieg. Lütke-Bitter/Pölling unterlagen 2:6 5:7, und Laukamp/Robert verloren dann das entscheidende Doppel mit 6:7, 6:4, 8:10.