Wer gewinnt den Großen Preis in Gronau?

Der Ländliche Zucht-, Reit- und Fahrverein (LZRFV) Gronau bleibt seiner Tradition verhaftet. Auch in diesem Jahr beginnt das Reitturnier auf der Anlage am Dinkelhof an Christi Himmelfahrt . Bis Sonntag steht das Gelände an der Alstätter Straße ganz im Zeichen des Dressur- und Springsports – allerdings mit einer Einschränkung: Aus dem Vier-Tage-Event wurde eine Drei-Tage-Veranstaltung. Der Freitag wurde als Turniertag gestrichen.

Claudia Klaas nennt einen nachvollziehbaren Grund für die Änderung. „Der Freitag wird wegfallen, da zu wenig Teilnehmer für die Springpferdeprüfungen genannt haben. Ein Grund dafür ist sicherlich, dass auf einem anderen Turnier in unserer Umgebung eine Qualifikation für das Bundeschampionat stattfindet“, teilt die Medienbeauftragte des LZRFV Gronau in einer Presseerklärung mit.

Womit Klaas die „Kirchhellener Classics“ anspricht, in deren Rahmen das nationale Ausscheidungsspringen für fünf- und sechsjährige Pferde ausgetragen wird. Dort geht es um die Tickets für das DKB-Bundeschampionat, das vom 4. bis 8. September am Bundesstützpunkt in Warendorf stattfindet wird. Auch deshalb verzichtet man in Gronau diesmal auf ein S-Springen, stattdessen wurde mehr Prüfungen für L- und M-Reiter ausgeschrieben.

Gleichwohl verspricht das Turnier spannende Unterhaltung, denn gleich drei Springen der Klasse M* werden – verteilt über die drei Turniertage – auf der schmucken Anlage am Dinkelhof ausgetragen. Sportlicher Höhepunkt ist der Große Preis von Gronau, der am Sonntag in Form eines M*-Springens mit Stechen ab 15.30 Uhr ausgeritten wird.

Erstes Highlight des Donnerstags ist das M*-Springen ab 16 Uhr, in dem es auch um den Wanderpokal für den besten Gronauer Reiter geht. Vorjahressiegerin war Manuela Schweizer. In der Halle finden Dressurprüfungen der Klassen A bis L statt.

Am Samstag geht es ab acht Uhr mit diversen Springpferdeprüfungen weiter, die von Freitag verlegt worden sind. Die Stilspringprüfung der Klasse M* um den Albert-Engbers-Gedächtnispreis beginnt um 15.45 Uhr, dem schließt sich gegen 16.45 Uhr eine weitere M*-Prüfung an.

Der Sonntag ist ab 10 Uhr zunächst den jüngeren Reitern gewidmet, ehe es nach E- und A-Springen ab 15.30 Uhr im Großen Preis der VDM cars aus Gronau zum finalen Höhepunkt kommt.

Die Dressurprüfungen, die parallel ausgetragen werden, sind mit bis zu 35 Teilnehmern gut besetzt. Insgesamt allerdings verzeichnet der Verein weniger Nennungen als sonst – rund 650. Maßgeb­lich ist das der Fülle von Turnieren zuzuschreiben, die im Umkreis von 50 bis 60 Kilometer an diesem Wochenende stattfinden. Klaas führt einen weiteren Grund an: „Ein Manko ist wohl auch unser Rasenplatz. Viele Reiter suchen sich Turniere mit Sandplätzen aus, da man dort die Gelegenheit hat, auch bei viel Regen zu starten.“

Den brauchen die Veranstalter aber wohl nicht zu fürchten, denn die Wetterprognosen verheißen sommerliche Temperaturen. Und da der LZRFV Gronau im Vorfeld auch wieder alle Hebel in Bewegung gesetzt hat, um die Gäste mit allerlei Leckereien zu verköstigen, steht einem gelungenen Turnier eigentlich nichts mehr im Wege. Klaas: „Wir hoffen, dass das Wetter tatsächlich mitspielt. Für alles andere hat der Verein wieder bestens gesorgt.“

► Starterlisten, detaillierte Zeitpläne und Live-Ergebnisse vom Turnier in Gronau sind online zu finden unter www.horsenet.de