Bei einem Golfturnier im Golf- und Landclub Ahaus sind Freizeitspieler dem Traum vom Weltfinale in Südafrika den ersten Schritt nähergekommen. Dabei setzten sich Lisa Frechen (Damen), Aaron John-Phillip (Herren A), Ralf Hilbring (Herren B) und Hubert Gericks (Sonderwertung C) durch. Sie qualifizierten sich bei windigem, aber trockenen Wetter für die nächste Runde, dem Landesfinale in München.

„Die herzlichsten Glückwünsche gehen an die Sieger unseres Turniers. Sie haben sich mit guten Leistungen ihre Teilnahme am Landesfinale in München verdient“, sagte Gerd Boomers, der zusammen mit Peter Wiesbrock die Siegerehrung durchführte. In Ahaus wurde das Turnier bereits zum 15. Mal vom BMW-Autohaus Boomers ausgerichtet.

Die Ergebnisse im Einzelnen – Hole in one: Franziska Wegener; Brutto Damen: Adelheid Severin; Brutto Herren: Aaron John-Phillip; Netto Herren Klasse A: 1. Aaron John-Phillip 2. Stefan Löbbering 3. John Alsop; Netto Herren Klasse B: 1. Ralf Hilbring 2. Reinhard Terbrack 3. Heiner Büsker.

Netto Damen Klasse A/B: 1. Lisa Frechen 2. Adelheid Severin 3. Christa Robers; Netto gemeinsam Klasse C: 1. Hubert Gericks 2. Bernd-Josef Rawers 3. Christian Grotholt.

Spezialpreise – Nearest to the Pin/Ost 4: 1,30 Meter Heiner Büsker; Nearest to the Pin/Ost 4: 4,28 Meter Gaby Banger; Longest Drive/Süd 9: 175 Meter Annemarie Laudert; Longest Drive/Süd 9: 265 Meter Christian Hemling.