Nicht immer kommt das Beste zum Schluss. In der letzten Wertungsprüfung des ersten Turniertages beim Ländlichen Zucht-, Reit- und Fahrverein (LZRFV) Gronau hatte Diarmuid Howley vom gastgebenden Club in der Zwei-Phasen-Springprüfung der Klasse M einen Nullfehlerritt vorgelegt. Es folgten zwar drei weitere Paare, die im Stechen fehlerfrei blieben. Doch an die Zeit von 31,43 Sekunden, die Howley vorgelegt hatte, kam keines heran, sodass der Sieg an den Gronauer ging. Für den LZRFV war es der krönende Abschluss des Donnerstags.

„Ich bin sehr zufrieden, dass es so gut geklappt hat, denn ich bin ja noch nicht so lange hier in Gronau“, freute sich Howley über seinen gelungenen Einstand. Erst vor zwei Wochen war der Ire ins westliche Münsterland übergesiedelt. Im Reitstall des ehemaligen LZRFV-Vorsitzenden Georg Doetkotte hatte Howley eine Arbeit als Bereiter aufgenommen. Seitdem startet er auch für den heimischen Verein. Insofern war seine Premiere mit dem achtjährigen Wallach Alaba beim Preis der Volksbank Gronau-Ahaus wahrlich gelungen.

Ebenfalls beeindruckend war der Auftritt von Lina Beckers vom ZRFV Ahaus, die den Parcours auf der zwölfjährigen Stute Pippilotta fehlerfrei in 31,70 Sekunden gemeistert hatte, sodass ihr am Ende nur knapp drei Zehntelsekunden fehlten. Dritte wurde die für den ZRFV Borken reitende Schwedin Nicole Persson, die mit dem sechsjährigen Wallach Didi nach 33,40 Sekunden ins Ziel kam. Sophie Kortbus vom RZFV Epe blieb mit Arpeggia zunächst fehlerfrei, doch nach einem Abwurf im Stechen wurde sie Fünfte.

Gelohnt hatte sich die Teilnahme auch für Jana Schiballa vom LZRFV Gronau, die mit GK Lacroix in einer A-Springen Dritte wurde. Ihre Vereinskameradin Alexa Terdenge siegte mit Happy Feat in einem Springreiter-Wettbewerb. Das perfekte Ergebnis der heimischen Vereine komplettierten in dieser Prüfung Lilith Krabbe (RZFV Epe) und Lea Drieselmann (RFV Rueenberg Gronau) als Zweite und Dritte.

Auch in der Reithalle fanden Wettbewerbe statt. In einer Dressurprüfung Klasse A siegte Suela Verst vom LZRFV Gronau mit Just Enjoy.

Zufrieden war der Gastgeber nicht nur in sportlicher Hinsicht. „Dass an diesem Wochenende einige Turniere im Umkreis stattfinden, ist nun mal nicht zu ändern. Wir hatten am ersten Tag gute Besucherzahlen. Das weiß man, dass sich die Arbeit gelohnt hat“, zog LZRFV-Vorsitzender Jens Schiballa ein positives Resümee.