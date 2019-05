Nicht alle Fußballer hatten frei am Donnerstag. Denn Christi Himmelfahrt war der erste Tag, an dem Entscheidungen in puncto Auf- oder Abstieg fielen.

Die Reserve des TuS Haltern , die als Tabellenvierter aufgrund des Rückzuges von Meister Eintracht Coesfeld in die A-Liga und des Verzichts von Vorwärts Epe in die Aufstiegsrunde der Bezirksliga-Zweiten gerutscht war, muss ihren Traum vom Aufstieg in die Landesliga schon nach der ersten Runde begraben. Denn die Halterner verloren in einem dramatischen Entscheidungsspiel gegen den FC Bad Oeynhausen im Emsdettener Salvus­stadion mit 3:4 (1:0, 2:2). Der TuS Haltern II bleibt damit in der Bezirksliga – ob in Staffel 11, das wird sich vor Saisonbeginn bei der Staffeleinteilung ergeben.

Überhaupt war der Donnerstag für die Halterner nach all dem Jubel der vergangenen Wochen ein rabenschwarzer Tag, denn auch die gerade in die Regionalliga aufgestiegene Halterner „Erste“ verlor das Entscheidungsspiel um den letzten freien Platz in der DFB-Pokalhauptrunde gegen den künftigen Regionalliga-Konkurrenten SC Verl mit 1:3. Damit können sich die Verler in der ersten DFB-Pokalrunde auf einen attraktiven Gegner aus der Bundesliga oder der 2. Liga freuen.

Absehbar ist, dass die Bezirksliga 11 für die beiden heimischen Vertreter FC und Vorwärts Epe interessanter wird, da mit dem VfB Alstätte ein Nachbar aufgestiegen ist. Zudem stößt aus der Landesliga ja auch noch SuS Stadtlohn hinzu.

Die zweite Runde der Bezirksliga-Zweiten geht am kommenden Sonntag über die Bühne. Dann will auch der SV Burgsteinfurt mit einem Sieg gegen den FC Nordkirchen seine Chance auf den Aufstieg in die Landesliga wahren.

Hammerhart traf es den SV Mesum im Entscheidungsspiel der Drittletzten der Westfalenliga I und II. Der Club aus Rheine verlor gegen den BSV Schüren mit 1:2 und steigt nach nur einjährigem Intermezzo in der Westfalenliga wieder in die Landesliga ab. Dabei führten die Mesumer im Adolf-Brühl-Stadion in Bockum-Hövel nach einem Treffer von Michael Egbers (72.) bis zur 90. Minute mit 1:0, ehe die Schürener durch Zivko Radojcic zum Ausgleich kamen und in der fünften Minute der Nachspielzeit durch Abdelkarim Bouzerda gar noch den 2:1-Siegtreffer erzielten.

In der Kreisliga C sicherte sich der FC Vreden II durch ein 4:1 gegen die „Dritte“ der SpVgg Vreden die Meisterschaft und den Aufstieg in die Kreisliga B. Die SpVgg erhält eine weitere Aufstiegschance im Spiel gegen den FSV Gescher IV, das am 5. Juni (Mittwoch) ab 19 Uhr im Sportpark von Fortuna Gronau an der Laubstiege ausgetragen wird.