Werner Hölscher bleibt Vorsitzender des Gronauer Stadtsportverbandes

Es ist wohl bezeichnend für ein funktionierendes Gremium, wenn bei Vorstandswahlen sämtliche Verantwortlichen in ihren Positionen einstimmig wiedergewählt werden – so geschehen auf der Mitgliederversammlung des Stadtsportverbandes Gronau.

Ähnlich empfindet es offenkundig auch Bürgermeister Rainer Doetkotte, der der Zusammenkunft im Hotel-Restaurant Driland beiwohnte und sich in seinem Grußwort für die gute Zusammenarbeit bedankte. Wichtigstes Ergebnis der Wahlen: Werner Hölscher bleibt Vorsitzender des Interessenverbandes der 41 Gronauer Sportvereine mit seinen rund 13 000 Mitgliedern.

Nachdem die ersten Punkte der Tagesordnung rasch abgearbeitet waren, lieferte Hölscher einen detaillierten Geschäftsbericht für das Jahr März 2018 bis April 2019. Erfreut stellte er darin fest, dass im vergangenen Jahr 320 Teilnehmer am Sportabzeichen-Wettbewerb teilgenommen hätten; eine beachtliche Zahl, die nicht zuletzt dank finanzieller Anreize vor allem an Gronauer Schulen auf breites Interesse gestoßen sei, betonte Hölscher.

Rückblickend auf den 29. „Ball des Sports“ teilte er mit, dass die Veranstaltung „wieder ein gesellschaftlicher Höhepunkt für alle Sportler und Gäste und eine solide Punktlandung des Organisationsteams war“. Hölscher vergaß nicht zu erwähnen, dass neben den langjährig erfahrenen Mitgliedern Manfred Lenz, Ingo Sanft und Lisa Huwe nun auch Louisa Haget und Diana Storost dem Orga-Team angehörten. Ein großes Ereignis kündigt sich an, wenn der Stadtsportverband sein Jubiläum anlässlich des 100-jährigen Bestehens feiert. Die Hauptveranstaltung solle mit dem „Ball des Sports“ gebündelt werden, teilte Hölscher auf Anfrage von Kassenprüfer Wolfgang Müller mit.

Der SSV-Vorsitzende widmete sich in seinem Geschäftsbericht auch dem „Sportzentrum Epe “. Es sei sein Traum, dort etwas Gemeinsames entstehen zu lassen. Für den FC Epe sei eine Erweiterung der Sportanlage „überlebenswichtig“, wie er sagte, und ähnliche Probleme liegen auch beim TV Westfalia Epe vor. Hölscher versicherte, dass der Stadtsportverband das Vorhaben wohlwollend begleiten werde. „Vor den Vereinen liegt sicher noch ein weiter Weg, aber auch der längste Weg beginnt mit dem ersten Schritt und den haben die beiden Vereine jetzt getan.“

Gegen Ende seiner Ausführungen merkte der Vorsitzende vorausblickend an, dass der Stadtsportverband seiner Rolle des Dienstleisters und Vordenkers intensivieren müsse, um gesellschaftlichen und strukturellen Veränderungen in Sportvereinen gerecht zu werden. „Das wird“, so Hölscher, „die Herausforderung für die nächsten Jahre sein“.

Abschließend bedankte er sich bei seinen Vorstandskollegen sowie den Mitgliedern des Organisationsteams „Ball des Sports“ für die ehrenamtlich geleistete Arbeit. „Danken möchte ich aber auch allen, die sich in irgendeiner Form für den Sport in unserer Stadt eingesetzt und verdient gemacht haben.“

Nach diversen weiteren Berichten und der einstimmigen Genehmigung des Haushaltsplans für das Jahr 2019 kam es zum Tagesordnungspunkt Neuwahlen. Alle Kandidaten, an der Spitze Vorsitzender Hölscher und sein Stellvertreter Thomas Buß, wurden einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Als Kassenprüfer wurden Bernhard Tyhatmer (RZFV Epe) und André Lachnit (Westfalia Epe) wiedergewählt. Dritter im Bunde ist Markus Hohensee, der den ausscheidenden Wolfgang Müller ersetzt. Mit dem Dank an alle Gronauer Vereine endete die Zusammenkunft.