Der Eper Brunnen ist die passende Bühne für den singenden Bernd „Heino“ Meyer

Epe -

Wenn sich „Heino“ als Stargast in der Eper Fußgängerzone am Brunnen ein Stelldichein gibt, muss das schon einen besonderen Grund haben. Und den hatte es am Samstag auch. Während die Reserve des FC Epe vor dem Alten Gasthaus Meyer ihren Aufstieg in die Kreisliga A feierte, nutzte Spielertrainer Bernd Meyer das erste fußballfreie Wochenende, um seine Wettschulden einzulösen. „Bei einem Mannschaftsabend hatte ich gewettet: Wenn die Mannschaft unter den Top drei der B-Liga steht, singe ich in der Fußgängerzone auf dem Brunnen stehend drei Songs von Heino“, erklärte Meyer. FC Epe 2 wurde Meister und so stand dem Auftritt mit hellblonder Perücke und schwarzer Sonnenbrille nichts mehr im Wege. Neben „Polenmädchen“, „Blau blüht der Enzian“ und „Hoch auf dem gelben Wagen“ gab er auch einige englischsprachige Stücke zum Besten.