Nach der ersten Runde führte überraschend der bislang Tabellenletzte vom Osnabrücker MC vor den Epern, die sechs Schläge mehr benötigten. In der Mittelrunde drehten dann die Spieler vom MC Georgsmarienhütte auf und übernahmen nach einer 120er Runde die Spitze, immer noch dicht gefolgt vor den Bültengolfern. In der letzten Runde konnten die drei Startspieler der Eper nicht ganz die Erwartungen erfüllen.

So waren es mit Mark van der Wals und Georg Hilbert die letzten beiden Spieler, die das Ruder herum reißen sollten. Dies reichte allerdings nur dazu, den zweiten Rang in der Tageswertung zu halten. Am Ende gewann Georgsmarienhütte mit 379 Schlägen vor dem MGC Epe mit 381 Schlägen. Der Osnabrücker MC folgt mit 385 Schlägen, Letzter wurde der VfB Osnabrück II. In der Tabelle ergibt sich vor dem abschließenden Spieltag in den Eper Bülten ein Kopf-an-Kopf-Rennen.

Es führt der MC Georgsmarienhütte mit 18 Punkten. Der MGC Epe hat ebenfalls 18 Punkte, insgesamt fünf Schläge mehr benötigt in den bislang gespielten vier Turnieren. „Wenn es uns gelingt, unsere Heimstärke wie in den letzten Jahren zu zeigen, dann sieht es gut aus für den Staffelsieg“, so Sportwart Wilfried van der Wals nach dem Turnier. In der Tageseinzelwertung belegte Mark van der Wals mit 90 Schlägen den zweiten Rang, direkt gefolgt von Altsenior Georg Hilbert mit 92 Schlägen.