Die C1 startete mit einem 1:1 in die Vorrunde, musste sich aber in der nächsten Partie 0:2 geschlagen geben. Nach einem deutlichen Sieg in der dritten Begegnung war die kleine Finalrunde erreicht, in der die Grün-Weißen alle Spiele für sich entschieden und somit Rang neun belegten.

Die B-Jugend vom Wolbertshof schaffte es sogar in die große Finalrunde. Dort sorgte ein unglückliches 0:1 dafür, dass Vorwärts die Endrunde der besten vier Teams knapp verpasste. Doch auch Platz fünf war aller Ehren wert.

Auch sonst kam der Spaß nicht zu kurz. Die Gastgeber organisierten nicht nur ein perfektes Turnier, sondern auch ein hervorragendes Abendprogramm für alle Mannschaften mit DJ und Disco. Dazu studierten die Vorwärtsler eine Darbietung zum Lied „Aloha Heja He“ von Achim Reichel ein. So „ruderten“ die Eperaner im Festsaal über das Meer, und Trainer Rolf Jörden zog mit der Angel zwei Fische ins Boot.