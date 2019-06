Alter schützt vor Toren nicht

Jetzt ist die Zeit reif für die Altherren. Nahezu jeder Fußballverein setzt auf solch eine Abteilung für die Oldies, die es nicht lassen können. Und beim FC Epe in den Bülten feiert die Altherren-Abteilung heute sogar ihr 60-jähriges Bestehen.

Es war im Jahr 1959. Da machten der damalige Präsident Paul Heying und Norbert Nacke als Kassierer und Schriftführer diese Abteilung salonfähig. Gekickt wurde im fortgeschrittenen Alter zwar schon früher ab und an. Doch eben nur in aller Freundschaft. Fortan allerdings wurde ein regelmäßiger Spielbetrieb bei den Altherren vom FC Epe etabliert. Damit begann eine kleine Erfolgsgeschichte mit vielen interessanten Namen, Zahlen und natürlich auch Titeln.

Mitgliederzahl mittlerweile mehr als verdoppelt

Zum 25-jährigen Jubiläum etwa im Jahr 1984 zählte die Altherren-Abteilung der Blauen aus den Bülten bereits 53 Mitglieder. In den 80er- und 90er-Jahre verpassten der Präsident Berni Kottig , Erwin Dahlhues als Geschäftsführer und Horst Olbrisch als Kassierer den Eper Fußball-Oldies ein immer schärferes Profil. Bis heute hat sich die Zahl mit 120 Mitgliedern mehr als verdoppelt. Beim wöchentlichen Training sind selbst die über 60-Jährigen stets zahlreich vertreten. Da kommt es nicht von ungefähr, dass aktuell gleich drei Teams aktiv am Spielbetrieb teilnehmen: die Altherren-, die Altligamannschaft sowie eine Ü50, die – und das ist besonders – als Spielgemeinschaft mit Lokalrivale Vorwärts Epe auf Torjagd geht.

Apropos: Einige Oldies wussten in all den Jahren immer noch sehr, sehr gut, wo der gegnerische Kasten steht. In der Ewigen Torschützenliste finden sich Namen wie Ludger Göckener und Thomas Bayning mit über 200 Treffern wieder. Oder Heinz Hinkelmann, Berni Böcker, Jürgen Simon, Freddy Dahlhaus, Werner Schulz und Wolfgang Schröder, die alle zum „Club der Hunderte“ gehören und besonders oft netzten. Alter schützt vor Torheit nicht. Und die FCE-Gegner nicht vor Toren.

Zahlreiche sportliche Höhepunkte

Wer derart zielsicher Treffer bejubelt, der feiert am Ende auch Titel. Zu den sportlichen Höhepunkten der jüngeren Geschichte zählen aus Sicht der Eper Oldies sicherlich der Gewinn der Ü50-Großkreismeisterschaft im Jahr 2013, der Gewinn des Kreispokals mit der Ü50-Spielgemeinschaft FC/Vorwärts im Jahr 2018 sowie die Teilnahmen der Ü50-Mannschaft an den Westfalenmeisterschaften in Iserlohn und Paderborn mit am Ende guten Platzierungen. Außerdem erkämpfte sich die Altherrenmannschaft noch den Großkreismeistertitel in der Halle in den Jahren 2016 und 2018. In dieser Disziplin wurde bereits vorher mehrfach die Vizemeisterschaft sowohl durch die Altherren, als auch durch die Altligamannschaft gewonnen. Natürlich dürfen auch die unzähligen Stadtmeistertitel der früher jährlich stattfindenden Hallenturniere der Gronauer und Eperaner Fußballvereine nicht vergessen werden.

Zu den besondere Highlights, an die sich Epes Altstars noch gerne erinnern, zählen die Spiele gegen die WDR-Traditionself oder Borussia Dortmund, Partien gegen den SC Preußen Münster und gegen die Weisweiler-Elf im Rahmen des 100-jährigen Jubiläums des Hauptvereins 2012.

Engagement auch im Jugendbereich

Bei allem sportlichen Ehrgeiz, der den FCE-Altherren nie abhanden gekommen ist – das gesellige Zusammensein durfte und darf nicht fehlen. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Und dazwischen wurden eben schon sehr früh Mannschaftsfahrten mit Partien gegen befreundete Klubs, Pättkestouren und später das Kinderfest als feste Veranstaltungen etabliert. Im November wird traditionell das Altherrenfest mit verschiedenen Showeinlagen gefeiert. Und kurz darauf organisieren die Altherren gemeinsam mit der Jugendabteilung die jährliche Nikolausfeier des Vereins.

Sechs Jahrzehnte geht das mittlerweile so. Ein Ende ist nicht in Sicht. Dafür aber die Feier am Samstag ab 13.30 Uhr anlässlich des runden Geburtstags mit einem Familienfest, Kinderschützenfest und einem vereinsinternen Turnier in den Eper Bülten. Eingeladen sind alle Altherrenmitglieder mit ihren Familien sowie alle Jugendspieler, Mitglieder und Freunde des Vereins. Für die musikalische Begleitung sorgen die Dinkelmusikanten. Und für die Musik auf dem grünen Rasen weiter die Altherren des FCE. Ganz egal, ob es mal wieder zwickt und zwackt.