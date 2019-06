Schöppingen -

Es ist angerichtet für einen tollen Pokal-Tag in Lünten. Auf der Sportanlage am Mergelkamp stehen am Samstag gleich mehrere Endspiele auf dem Programm. Für die Fußballerinnen vom ASC Schöppingen könnte es ein ganz besonderer Tag werden. Gemeinsam greifen U13 und U15 nach dem Titel.