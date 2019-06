Drei Zähler also sollen es werden. So wie schon beim 4:0 zum Auftakt gegen Preußen Lengerich . Denn abermals genießen die Gronauer Heimrecht. Im Fortuna-Sportpark heißt der Gegner am dritten Spieltag Samstag ab 13.30 Uhr SC Greven 09.

Die Grevener selbst überzeugten in der Leistungsliga im Kreis Münster und schlossen selbige mit Platz eins ab. Von 14 Partien gewannen sie deren zehn, holten zudem weitere Punkte durch drei Unentschieden. Nur eine einzige Partie der Runde ging verloren. Der JSG Füchtorf/Greffen war es damals vorbehalten, den 09ern beim 2:1 ein Bein zu stellen. Trotzdem konnte der härteste Rivale DJK Wacker Mecklenbeck nicht mit dem SCG Schritt halten. Und das lag vor allem an zwei Faktoren: Zum einen kassierte Greven nur sieben Gegentore, also nur in jedem zweiten Spiel eines. Zum anderen bewies 09 prächtige Torlaune: Mit 60 Treffern erzielten sie fast doppelt so viele wie Mecklenbeck (36).

Zum Auftakt rettet Greven noch ein 1:1

Da wartet also ein bärenstarker Gegner auf die Gronauer, der sich nach einem spielfreien ersten Wochenende am zweiten Spieltag der Aufstiegsrunde in buchstäblich letzter Sekunde ein 1:1 gegen Rot Weiss Ahlen erkämpfte, während Fortuna am letzten Dienstag zeitgleich beim SV Burgsteinfurt knapp mit 0:1 unterlag und so eine noch bessere Ausgangslage verpasste.

Trainer Altin Husha allerdings glaubt an eine Chance: „Kurioserweise war unsere Leistung gegen Burgsteinfurt noch einmal etwas besser als gegen Lengerich. Nur dieses Mal haben wir unsere Chancen nicht genutzt, die durchaus vorhanden waren“, meint der Fortuna-Coach. Daher schwebe ihm eine Leistung wie in Burgsteinfurt kombiniert mit der Trefferquote in Lengerich vor. „Bis auf unseren Ersatzkeeper ist der Kader komplett. Ich erwarte eine enge Partie auf Augenhöhe, in der wir alle Möglichkeiten haben, den nächsten Sieg zu holen. Warum auch nicht?“