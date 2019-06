Am Samstag sicherte sich die 16-jährige Läuferin vom TV Westfalia Epe den Titel der NRW-Meisterin über 800 m in der Altersklasse U 18/20. In 2:14,99 Min. setzte sie sich deutlich gegen Anna Bommes (Mönchengladbach; 2:15,78 Min.) durch.

Heute gewann Meyer die Bronzemedaille über 1.500 m in der Altersklasse U 18. Dabei steigerte sie ihre persönliche Bestmarke um fast sieben Sekunden auf 4:40,07 Min. und musste nur Rahel Bröhmel vom SV Sonsbeck (4:35,09 Min.) und Anneke Vortmeier (ASV Duisburg; 4:38,03 Min.) den Vortritt lassen.

Hendrik Jürgens, der für den TSV Bayer Leverkusen startenden Sprinter aus Gronau, landete über 100 m in der U 20 in 11:02 Sek. auf Platz vier.