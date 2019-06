Gemeinsam mit Triathlon-Routinier Joachim Flüthmann hatte der Triathlet des TV Gronau die 1,5 km Schwimmen, 70 km Radfahren und 21 km Laufen beim 29. Triathlon in Steinbeck in Angriff genommen.

Es war nicht der rund 700 m lange Anstieg zum Dickenberg mit einer Steigung von bis zirka 10 Prozent, der mit dem Rad fünfmal bewältigt werden musste, der dem Debütanten am meisten zusetzte. „Vor allem die vier Laufrunden am Mittellandkanal in der prallen Mittagssonne waren brutal“, berichtete er. Nach insgesamt 4:54:42 Std. erreichte Dennis Müller schließlich das Ziel und landete damit auf Platz 89 bei den Männern und Rang neun in der Altersklasse M 35.

Joachim Flüthmann kam rund zehn Minuten früher nach genau 4:43:56 Std. ins Ziel. Im Feld der 110 Männer wurde er damit 76. In der M 55 verpasste er als Vierter der M 55 einen Podestplatz nur knapp.

Ganz oben auf dem Siegertreppchen bei den Ehrungen der Altersklassen beim „Shortman“ stand dagegen Rembert Schütte vom TV Gronau. Er bewältigte die 500 m beim Schwimmen, 27 km auf dem Rad und 5 km beim Laufen in 1:37:13 Std., kam als 54. von 89 Männern ins Ziel und war damit Schnellster der M 60.

Nicht durch die Mittagshitze schrecken ließ sich Alexander Winterholler. Nachdem er zunächst beim „Shortman“ starten wollte, stieg der 30-Jährige kurzfristig auf die Olympische Distanz um, für die der Startschuss später erfolgte. Er meisterte die 1,5 km schwimmend im Mittellandkanal, 42 km auf dem Rad und den 10 km-Lauf in 2:49:22 Std. und landete damit auf Platz 54 von 89 Männern und Rang 14 in der M 35.