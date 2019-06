Platz zwei am Boden

Gronau -

Nach langer Vorbereitungszeit starteten die Turnerinnen des TV Gronau in Borken-Gemen in die Wettkampfsaison 2019. Nach Platz sechs im Vorjahr belegten sie nun in der Hinrunde der Bezirksliga 1 mit unverändertem Kader Platz vier.