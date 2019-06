Top in Dressur- und Springprüfungen

Turnier in Gildehaus

Gronau -

Voller Stolz und sehr erfolgreich mit zahlreichen vorderen Platzierungen kehrten die Nachwuchsreiterinnen Lisa Beltermann und Maja Lösing (Reitverein Rüenberg) vom Turnier in Gildehaus an die Reitanlage am Dreiländersee zurück.