Hendrik Zurich siegte gleich fünfmal und verdiente sich zehn weitere Platzierungen.

In einer Springpferdeprüfung der Kl. A wurde er auf Vigo Dritter und auf Charlie Brown Vierter. Er siegte in der Springpferdeprüfung der Kl. L auf Deville und wurde auf Landan Zweiter. In der Springpferdeprüfung der Klasse M* wurde er auf Lennox Zweiter, in der Springpferdeprüfung der Klasse M** auf Larico Zweiter und auf Kannament Dritter.

Im 2-Phasen M**-Springen für 6-jährige Pferde siegte Zurich auf Larico. Auf Diarada gewann er ein M*-Springen und wurde in dieser Prüfung auf Accordia Dritter und auf Lucky Peter Fünfter. Im M**-Springen siegte er auf Diarada und wurde auf Accordia Fünfter. Und auch das Hauptspringen dieses Turniers, ein S*-Springen, entschied Zurich auf Diarada für sich und wurde zudem auf All Music Fünfter.

Nele Paganetty belegte auf Caspar im L-Springen Platz zwei und im Stilspringen der Klasse M* Rang sieben.

Franziska Doetkotte platzierte sich auf Capuana im Stilspringen der Klasse L als Siebte. Auf Chanel des Aucels wurde Alexander Kernebeck in einem L-Springen mit steigenden Anforderungen Vierter. Tanja Damhuis wurde auf Clärchen im L-Springen als Siebte notiert. Suela Verst platzierte sich auf Just Enjoy in einer Dressurprüfung der Klasse A als Vierte.