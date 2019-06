Schon vor dem letzten Spieltag am Samstag, an dem die Blau-Schwarzen spielfrei sind, haben sich die ohnehin geringen Chancen der Gronauer endgültig in Luft aufgelöst.

Mit einem 4:0 gegen Preußen Lengerich hatte die Mannschaft von Trainer Altin Husha einen glänzenden Start in die Aufstiegsrunde hingelegt und damit sicherlich auch Erwartungen geweckt. Doch mit der dritten 0:1-Niederlage in Folge schied Fortuna am Dienstagabend in Ahlen aus dem Rennen um den Sprung in die Bezirksliga aus.

Kurios ist das Abschneiden der Gronauer schon. Mit einem Sieg aus vier Partien beenden sie die Aufstiegsrunde – doch das Torverhältnis ist positiv.

Letztlich haperte es daran, dass die Gronauer außer in ihrer Auftaktpartie mit ihren Chancen nichts anzufangen wussten. Schon bei den Niederlagen in Burgsteinfurt und gegen Greven waren die Fortunen ihrem Gegner nicht unterlegen, machten aber absolut nichts aus ihren Möglichkeiten.

So waren die Aussichten schon vor der Partie in Ahlen auf ein Minimum reduziert. Und wieder entschied ein Treffer (22. Min.) die Partie – wieder gegen die Schützlinge von Altin Husha.

Damit liegt Rot-Weiß Ahlen nun in der fünfköpfigen Aufstiegsrunde an der Tabellenspitze. Am Samstag folgt der abschließende Spieltag, der Ahlen zum Zweitplatzierten Preußen Lengerich führt, der am Dienstag überraschend in Greven gewann.