Gespielt wurde von zwei Tees in drei Gruppen. Den ersten Platz in der Gruppe A belegte Dirk Vortkamp mit einer 76er-Runde und 40 Nettopunkten. Platz zwei ging an Han Langezaal (38 P.).

In der Klasse B hieß der Sieger Konstantin Kramer (42 P.), Zweiter wurde Jürgen Frechen (41 P.). Siegerin der Klasse C war Carolin Rathmann mit 39 Stableford-Punkten vor Peter Bezemer (37 P.).

Nicht nur die Gewinner, sondern auch einige andere Turnierspieler verbesserten durch ihr konzentriertes Spiel bei guten Wetterbedingungen und hervorragenden Platzverhältnissen in Alstätte ihr Handicap.

Den Spezialpreis „Nearest to the pin“ auf der Bahn 8 Ost gewann bei den Damen Jolanda Hilderink, bei den Herren Jürgen Frechen. Den „Longest Drive“ auf Bahn 9 Süd erzielte bei den Damen Mariel Mersmann und bei den Herren John Heming. Bruttosieger des Turniers wurde John Heming mit 33 Punkten und einer 75er Runde.

Das Foto zeigt die Sponsorenfamilie Jung und Marie-Theres Albat vom Präsidium (l.) mit den Siegern und Platzierten.