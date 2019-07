In dieser Gruppe war der ASC Schöppingen unter Regie von Spielertrainer Rafael Figueiredo nach einer spannenden Saison 17/18 punktgleich mit der SpVgg Vreden 2 ins Ziel eingelaufen, hatte jedoch das Entscheidungsspiel um die Meisterschaft verloren.

„Der Staffelwechsel ist für uns sinnvoll. Wir freuen uns auf die Spiele in der Ahauser Gruppe“, erklärte Trainer Figueiredo. „Aus Sicht des ASC ist es attraktiver. Das haben wir in den letzten zwei Jahren gesehen, das zeigt sich auch im Zuschauerinteresse.“

Nun spielen wieder beide Seniorenmannschaften des ASC in den Ahauser Ligen A1 und B1, zudem tritt ASC 3 in der Kreisliga D2 an.

Der Fußballausschuss des Fußballkreises Ahaus-Coesfeld folgte dem Wunsch der Schöppinger, als er nun die Staffelzugehörigkeiten festlegte. Aufgrund des Bezirksliga-Abstiegs von Adler Buldern und des freiwilligen Abstiegs von Eintracht Coesfeld hätte ohnehin eine Mannschaft die Staffel wechseln müssen.

Der Kreisliga B2 wurde Aufsteiger SV Eggerode zugeordnet. Da die Reserve des ASC in der Kreisliga B1 spielt, gibt es kein Derby gegen den Nachbarn.

Sofern noch Mannschaftsmeldungen erfolgen – die Vereine können noch bis Mitte Juli Teams nachmelden – sind Verschiebungen in den Kreisligen D möglich.

Kreisliga A1: ASC Schöppingen (Umgruppierung aus KL A 2), ASV Ellewick, DJK Eintracht Stadtlohn, FC Epe 2 (Aufsteiger aus KL B 1), FC Oeding, FC Ottenstein, FC Vreden, Fortuna Gronau, GW Lünten, SC Südlohn, SF Ammeloe, SuS Stadtlohn 2, SV Eintracht Ahaus 2, SV Heek, SV Union Wessum, Vorwärts Epe 2.

Kreisliga B1: 1. FC Oldenburg Ahaus, ASC Schöppingen 2, ASV Ellewick 2, FC Vreden 2 (Aufsteiger aus KL C 1), Fortuna Gronau 2, SC Ahle, SC RW Nienborg, SC Südlohn 2, SF Graes, SG Gronau (Absteiger aus KL A 1), SuS Stadtlohn 3, SV Gescher 4 (Aufsteiger aus KL C 2), SW Holtwick II (Umgruppierung aus KL B 2), TG Almsick, TuS Wüllen 2, VfB Alstätte 2.

Kreisliga B 2: Arminia Appelhülsen, DJK Adler Buldern 2, DJK BW Lavesum, DJK Eintr. Coesfeld 2 (U 23 / Absteiger aus KL A 2), DJK/VfL Billerbeck 2, Fortuna Seppenrade 2, SF Merfeld 2, SG Coesfeld 06 2, SG DJK Rödder, SuS Hochmoor, SuS Olfen 2, SV Eggerode (Aufsteiger aus KL C 1), SV Gescher 3 (Umgruppierung aus KL B 1), SW Beerlage, Union Lüdinghausen 2, Westfalia Osterwick 2.

Kreisliga C1: DJK Eintracht Stadtlohn 2, FC Turo d‘Izlo - Aramäer Gronau (Aufsteiger aus KL D 1), FC Epe 3, FC Germania Asbeck, FC Oeding 2, FC Ottenstein 2, SC RW Nienborg 2, SF Ammeloe 2, SG Gronau 2, SpVgg Vreden 3, SuS Legden 2, SV Eintracht Ahaus (Aufsteiger aus KL D 2), SV Heek 2, SV Heek 3, Union Wessum 2, Vorwärts Epe 3.

Kreisliga D 1: 1. FC Oldenburg Ahaus 2, 1. FC Oldenburg Ahaus 4 (Neumeldung), ASV Ellewick 3, FC Oeding 3, FC Ottenstein 3, FC Vreden 3, Fortuna Gronau 3, GW Lünten 2, SF Graes 2, SG Gronau 3 (Absteiger aus KL C 1), SpVgg Vreden 4, TSV Ahaus 2 (Neumeldung), TuS Wüllen 3, VfB Alstätte 3.

Kreisliga D 2: 1. FC Oldenburg Ahaus 3, ASC Schöppingen 3 (9er), ASV Ellewick 4, FC Germania Asbeck 2, SC Ahle 2, SuS Legden 3, SV Heek 4 (Umgruppierung aus KL D 1), SV Union Wessum 3, SW Holtwick 3, TG Almsick 2, TSV Ahaus, VfB Alstätte 4, Westfalia Osterwick 3.