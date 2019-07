Spaßfaktor beim Kitesurfen ist enorm hoch

Kurz entschlossen kaufte er sich ein Kiteboard, einen Kite, ein Trapez und eine Bar – also alles, was man zum Kitesurfen braucht – und begann zu üben. Zunächst versuchte er – noch ohne das Board an den Füßen – knie- bis hüfttief im Wasser stehend, die Bar in der Hand, ein Gefühl für den Kite zu bekommen und ihn zumindest mit Boden unter den Füßen steuern zu können.

Ein Jahr später, im Frühjahr 2016, ging es dann für 14 Tage nach Ägypten ans Rote Meer. Ein Kiter aus Frankfurt, den Uli Frank am Ijsselmeer kennengelernt hatte und der mittlerweile ein guter Freund ist, führte ihn und zwei andere Neueinsteiger in das Kiten ein. „In Ägypten hat man optimale Bedingungen. Dort haben wir 14 Tage auf dem Wasser gestanden“, erzählt er. „Eine Kite-Schule sollte man als Anfänger in irgendeiner Form schon besuchen, damit man das Kiten wirklich beherrscht“, ergänzt er. „Das Kiten ist natürlich nicht ganz ungefährlich.“

Uli Frank in Ägypten Foto: privat

Als Windsurfer unterwegs war Uli Frank schon in früheren Jahren sehr häufig. Mit Freunden hat der heute 53-Jährige schon damals viel Zeit am Ijsselmeer oder im Urlaub in Dänemark beim Windsurfen verbracht. „Irgendwann hatte ich aber ein gewisses Level erreicht und das Gefühl: viel mehr geht nicht“, erinnert er sich.

Als dann auch noch Langlauf und Triathlon in den Vordergrund rückten – immerhin schaffte Uli Frank die 42,2 km des Marathon 2003 in Hamburg in 3:01:18 Std. – , er mehr oder minder in Eigenregie ein Haus für seine Familie baute und sich 2009 selbstständig machte, blieb das Surfboard lange Jahre unangerührt. „Irgendwann habe ich mir aber gesagt: Du kannst nicht ewig nur arbeiten“, erzählt er.

Backrool, Frontrool und Kiteloops

So holte Uli Frank 2015 das Surfboard wieder aus der Ecke – allerdings um es bald gegen Kite und Kiteboard einzutauschen. „Ein Vorteil des Kitesurfens ist, dass man auch bei weniger Wind eher losfahren kann als beim Windsurfing. Außerdem kann man es relativ leicht erlernen und ein gewisses Niveau erreichen. Vor allem aber hat es einen deutlich höheren Fun-Faktor mit den Sprüngen und den verschiedenen Figuren vom Transition Jump über Backrool und Frontrool bis zu den Kiteloops“, antwortet er auf die Frage nach den Gründen.

Uli Frank in luftiger Höhe Foto: privat

„Mittlerweile bin ich so fit, dass ich der Chef bin und nicht der Kite da oben, auch bei starkem Wind bis etwa 30 Knoten. Dennoch glaube ich, dass ich – trotz meines ,fortgeschrittenen´ Kiter-Alters – meine Möglichkeiten noch nicht ausgereizt habe“, erzählt er. 10,80 m ist bisher seine maximale Sprunghöhe. Mit seinen Sprüngen liegt der 53-Jährige bei den „Challenges“ im Internet, wo man die erzielten Sprunghöhen der Kiter nachlesen kann, in der Regel in der oberen Hälfte.

„Kite-Surfen ist im Moment ein absoluter Megahype“, hat er festgestellt. Vor allem sind es die 20- bis 40-Jährigen, die den Sport für sich entdecken. „Auch der Frauenanteil wächst im Moment sehr stark. Er liegt mittlerweile bei geschätzt 20 bis 25 Prozent.“ Tochter Alex hat Uli Frank mittlerweile ebenfalls „infiziert“. „Aber auch meine Altersgruppe ist stark vertreten, darunter viele Windsurfer, die ähnlich wie ich noch etwas Neues ausprobieren wollten.“

Uli Frank Foto: privat

Er selbst steigt heute, wann immer es passt, in sein Wohnmobil und bricht auf in Richtung Ijsselmeer oder Nordsee. Mirns am Ijsselmeer und die Maasvlakte in der Nähe von Rotterdam sind die bevorzugten Ziele. Oft geht er spontan auf Reise, regelmäßig ist Ehefrau Angelika auch dabei. „Natürlich kennt man sich und sitzt am Abend gerne noch beim Bier zusammen.“ Um Ostern herum beginnt die Saison und endet etwa Ende Oktober. „Da an den Spots überall Webcams installiert sind und man sich so jederzeit über die aktuelle Wind- und Wetterlage informieren kann, geht die Saison mittlerweile das ganze Jahr hindurch. Ich bin auch schon mal im Februar spontan losgefahren“, berichtet er.

Zum Urlaub einmal nach Fortaleza

Die Verwirklichung eines Traums steht im Oktober/November dieses Jahres auf dem Programm. Zum Urlaub soll es dann für zwei bis drei Wochen nach Fortaleza an die Nordostküste Brasiliens gehen. „Dort reiht sich auf 800 km Länge ein Kite-Spot an den anderen. Hier einmal gewesen zu sein, ist ein Muss für jeden Kiter“, schwärmt Uli Frank.

Aber 180 km Autofahrt ans Ijsselmeer, vielleicht für drei Stunden Kiten – ist das ein nicht ungeheurer Aufwand? „Du musst es einfach mal gemacht haben“, antwortet Uli Frank. Auch wenn er sich vier Jahre nach dem Einstieg beim Kitesurfen wieder deutlich fitter fühlt als in der Zeit zuvor, es ist nicht das Ziel, die Fitness zu erhalten und zu verbessern, das Uli Frank immer wieder auf das Kiteboard zieht. „Natürlich verlangt das Kiten eine gute Kondition, Kraft, Beweglichkeit und eine gute Koordinationsfähigkeit.

Und nach einem Wochenende Kiten merkt man die Muskulatur schon“, berichtet er. „Es ist aber der Spaßfaktor, der mich vor allem antreibt. Und davon zehre ich im Alltag. Nach einem Super-Wochenende beim Kiten macht auch die Arbeit danach viel mehr Spaß. Ich gehe heute einfach motivierter durchs Leben“, sprudelt es aus ihm heraus.

So verabschiedet sich ein gut gelaunter Uli Frank nach dem Gespräch von mir. „Das Wohnmobil ist für morgen Mittag schon startklar. Dann geht es wieder in Richtung Ijsselmeer“, sagt er mir noch beim Herausgehen.