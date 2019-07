Mit gleich drei Medaillen werden die beiden Altmeister von den Tischtennis-Europameisterschaften der Senioren aus Ungarn zurückkehren. Das darf gefeiert werden. Eine silberne und zwei bronzene Auszeichnungen unterstreichen erneut die Ausnahmestellung der Langer-Brüder.

Als Dritte der WM in Las Vegas im Vorjahr hatten Langer&Langer sich auch in Budapest in der Doppelkonkurrenz viel ausgerechnet – und sich nicht verrechnet.

Im Eiltempo sauste der Mitfavorit auf den EM-Titel durch die Gruppenphase, nur in einem einzigen Satz durfte der Gegner wenigstens mal an einem Satzgewinn schnuppern. Aber wirklich nur schnuppern.

In der K.o.-Runde setzte das Tischtennis-Doppel aus Epe und Essen seinen Siegeszug unvermindert fort. Nach drei weiteren 3:0-Erfolgen kam erst im Halbfinale am Samstagvormittag ein wenig mehr Spannung auf. Hermann Derler/Josef Merk sicherten sich den ersten Satz mit 11:7, riefen damit aber auch Langer&Langer auf den Plan, die sich mit 11:6, 11:8 und nochmals 11:8 den Einzug in das Finale sicherten.

Dort stand mit Wolfgang Schmidt und Prof. Dr. Bernd Witthaus , früherer Europameister im Doppel der AK 70, erneut ein deutsches Doppel an der Platte, um die WM-Dritten herauszufordern. Und man kannte sich gut: Noch im Dezember hatte Jürgen Langer an der Seite von Bernd Witthaus den Westdeutschen Meistertitel bei den in Epe ausgetragenen Titelkämpfen gewonnen.

Eng ging es in den ersten beiden Sätzen zu (jeweils 9:11), letztlich aber siegten Schmidt/Witthaus nach einem 11:6 im dritten Satz verdient und schnappten sich Gold.

Mit zwei Bronzemedaillen im Einzel rundeten Langer&Langer ihre vorzügliche EM-Bilanz ab. Dabei stand das Halbfinale im Einzel unmittelbar nach dem Semifinale im Doppel auf dem Spielplan. Das ging an die Substanz.

So musste sich Jürgen Langer nach zuvor sieben Siegen in Serie in Budapest dem deutschen Vizemeister Günter Fraunheim in vier Sätzen geschlagen geben. 12:10 und 11:8 holte sich der Ostdeutsche die Führung, aber der Eperaner kämpfte und sorgte mit seinem 11:9 im dritten Satz für neue Spannung in diesem Halbfinale der AK 75.

Auch der vierte Durchgang war umkämpft, Kleinigkeiten entschieden. Mit 11:9 machte Fraunheim seinen Einzug in das Endspiel perfekt. Aber mit der Bronzemedaille im Einzel hatte Jürgen Langer, der das Achtelfinale als Minimalziel ausgegeben hatte, mehr erreicht als gedacht. Die Freude über diese Einzelmedaille war entsprechend groß.

Horst Langer ereilte in der AK 80 ein ähnliches Schicksal. Auch er konnte nach dem Doppel-Halbfinale nur kurz Luft schnappen, dann ging es wieder an die Platte. In diesem Fall hatte Siegfried Lemke die Nase vor, gewann 3:0 und überließ Horst Langer die Bronzemedaille im Einzel.