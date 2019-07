Bloß nicht wieder zittern

Zum Auftakt verfolgten etliche Fans die erste Einheit, die deshalb ausnahmsweise auf dem Hauptfeld stattfand. Gleich zu Beginn wurde klar: eine erneute Zittersaison möchte niemand in den Eper Bülten erleben. Oder wie es Sven Terglane als Leiter der Seniorenabteilung formulierte: „Ich wünsche mir eine sichere Saison.“

Einer der wenigen Neuzugänge ist Andreas Struwe von der SG Gronau. Er fuhr auch pünktlich um 11 Uhr vor. Doch da standen seine Mitspieler schon umgezogen auf dem Platz und ließen die Kugel laufen. Zum Fototermin schaffte es Struwe aber noch.

Gut 25 Spieler hatten sich zum Trainingsstart bei besten Bedingungen und unter bedeckten, phasenweise blau-weißen Himmel eingefunden, darunter auch Spieler aus der 2. Mannschaft, vor allem aber auch aus der A-Jugend. Dazu natürlich die gestandenen Kräfte aus der Vorsaison sowie neben Hippers drei externe Neuzugänge.

André Hippers Foto: Stefan Hoof

„Diese Woche wird intensiv, wir wollen die Grundlagen schaffen. Da müssen wir zusammen durch“, stimmte Hippers sein neues Team ein. „Denn es ist eine lange Saison, die vor uns liegt.“

Auch wenn viele junge Spieler am Sonntag auf dem Platz standen, wird Hippers keinen radikalen Umbruch vornehmen. Das Grundgerüst der Mannschaft steht, die personellen Wechsel halten sich in Grenzen.

Als Abgänge sind der letztjährige Spielertrainer Markus Banken, der verletzungsbedingt jedoch eher selten auf dem Platz stand, Mittelfeldspieler Steffen Krabbe (er wechselte zum Landesligisten FC Schüttorf 09), Jens Bode (Abschied aus beruflichen Gründen) und Jan Bakenecker-Serné (er bleibt im Verein) zu nennen.

Neu im FC-Trikot sind Spielertrainer André Hippers, der zuletzt für den Landesligisten Eintracht Ahaus am Ball war, Andreas Struwe (SG), Thorsten Hüsing (Eintracht Ahaus) und der frühere FCE-Spieler Timo Schönherr, der sein Studium beendet hat und an alte Wirkungsstätte zurückkehrt. Jedoch steht Hüsing aus gesundheitlichen Gründen noch nicht zur Verfügung.

Lundrim Bekgeli und Lukas Brügger (beide Fortuna Gronau A-Jugend), die vom FC Epe als Zugänge genannt worden waren, haben sich zwischenzeitlich anders entschieden und wechseln nicht in die Bülten. Das erhöht wiederum die Chancen anderer Spieler, die auf einen Platz im Kader des Bezirksligisten hoffen und sich am Sonntag beim Training zeigten.

André Hippers, der aus der Jugend des FC Ottenstein stammt, später bei den Junioren des FC Schalke 04 und auch in der Oberliga für den SuS Stadtlohn auflief, wird mit seiner Erfahrung eine Schlüsselposition im Spiel des FC Epe einnehmen (müssen). Alles weitere wird sich in den zahlreichen Trainingseinheiten und Testspielen finden.

Dazu wird der 30-jährige Hippers am kommenden Samstag eine gemeinsame Vorbereitungseinheit mit Gastgeber Rot-Weiß Nienborg und dem FC Oeding nutzen und sich sonst im Wesentlichen während der Stadtmeisterschaften ein Bild von seiner neuen Mannschaft machen. Nach einem spielfreien Auftakt greift der FC Epe erst am 19. Juli in das Geschehen beim Volksbank-Sommer-Cup ein. In seiner ersten Partie trifft der Bezirksligist auf den FC Turo d`Izlo Aramäer Gronauer.

Sven Terglane gratuliert Niklas Baumann. Foto: Stefan Hoof

► Mit dem Wanderpokal für den „besten Spieler der Saison“ wurde Niklas Baumann ausgezeichnet. „In der entscheidenden Saisonphase, besonders im letzten Drittel, war Niklas als unser Keeper ein verlässlicher Rückhalt“, betonte Norbert Lünterbusch, der als 1. Vorsitzender die handgefertigte Trophäe traditionell zum Trainingsauftakt überreichte. Erstmals war der „Holzpokal“, gestiftet von Bernhard „Schimmel“ Böcker und gefertigt von Willi Fleuth, vor 30 Jahren übergeben worden. „Ursprünglich um den Trainingsfleißigsten auszuzeichnen“, erklärte Böcker. Erstmalig sind nach der 31. Ehrung Vater und Sohn (rd. Foto) auf dem Pokal verewigt: Michael Baumann erhielt den Pokal 1995.