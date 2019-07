Es sollten nicht die einzigen Medaillen für den TV Westfalia bleiben. Am Start waren nämlich auch Franziska Dinkelborg und Merle Sundermann .

Zunächst starteten Dinkelborg und Meyer über 800 Meter. Meyer zog es direkt an die Spitze des Feldes, ihre Vereinskameradin führte das Verfolgerfeld an. Das Führungsfeld beschleunigte, sodass Dinkelborg versuchte, sich abzusetzen und den Anschluss zu erlaufen. Auf den letzten 200 Metern setzte sich Meyer mit einem langen Schlusssprint ab und gewann deutlich in einer Zeit von 2:15:92 Minuten. Dinkelborg siegte in ihrer Altersklasse der U20 konkurrenzlos in 2:26,34 Minuten.

Tags darauf ging es für Merle Sundermann und Fabiane Meyer über 1500 m. Meyer entschied sich erneut, an der Spitze das Feld zu kontrollieren. Nach 1000 Metern wurde ihr das Tempo zu langsam, sodass sie in der Kurve überholte und die Spitze anvisierte. Sundermann hielt sich weiterhin in ihrem Lauftempo.

Schon auf den letzten 300 Metern setzte Meyer zum Schlusssprint an. Mit 50 Metern Vorsprung siegte sie in einer neuen persönlichen Bestzeit von 4:38,93 Min. und durfte ihren zweiten Titel erlaufen. Sundermann legte ebenfalls zum Schluss zu und schraubte ihre persönliche Bestzeit auf 5:26,12 Minuten.

„Ich konnte meinen Lauf nach meinem Gefühl und Lauftempo gestalten, sodass ich sagen kann, dass ich mit meinen, aber auch den Ergebnissen der anderen beiden sehr zufrieden bin“, bilanzierte Doppel-Westfalenmeisterin Fabiane Meyer.