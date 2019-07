Plötzlich klingelt das Handy

Sei es das zweite Jahr oder die zweite Saison, einige sprechen auch vom „verflixten zweiten Jahr“ – es gibt, ob im Fuß- oder Handball und in anderen Sportarten, viele Beispiele dafür, dass Aufsteiger nach einer guten ersten Spielzeit in einer höheren Liga danach ins Straucheln geraten sind.

Plötzlich ist das Gefühl verflogen, nichts mehr zu verlieren zu haben. Der Druck ist größer, die Liga nun halten zu müssen. Und wo sind die Gegner, die den Aufsteiger unterschätzt haben? Ach ja, und natürlich ist die Aufstiegseuphorie nicht mehr zu spüren.

So gesehen stehen die Handballer von Vorwärts Gronau vor einer schwierigen Aufgabe in der Landesliga . Aber Trainer Adam Fischer beruhigt mal gleich: „Euphorie verflogen? Aber nicht bei uns. Alle ziehen bislang in der Vorbereitung mit.“ Abgesehen davon könnte Fischer die Phrase vom „verflixten zweiten Jahr“ auch jederzeit widerlegen: „Ich hätte genügend Beispiele“, betont er.

Unbestritten ist jedoch, dass an einer gezielten, soliden Vorbereitung kein Weg vorbeiführt. Vor zwei Wochen haben die Blau-Weißen deshalb das Training wieder aufgenommen, jetzt werden die physischen Grundlagen für die kommende Saison geschaffen – auch wenn die erst Mitte September beginnt.

Die Keeper Sebastian Klaas und Christoph Hockenbrink mit Torwarttrainer Theo Nagelmann. Foto: Angelika Hoof

„Ich muss die Jungs auf ein vernünftiges Level bringen, der Ball ist zurzeit eher zweitrangig für uns“, erklärt Fischer. Auch ein Besuch „auf der anderen Straßenseite bei unseren Freunden vom TV Gronau“ gehört wieder dazu, um an Kraft und Fitness zu arbeiten. Und Fischer erwartet, dass sich jeder Spieler zeigt: „Die Karten werden neu gemischt. Die Tür steht jedem offen, egal, wo er letzte Saison – ob in der Zweiten oder der A-Jugend – gespielt hat.“ Denn Konkurrenz belebt das Geschäft.

Schließlich sind einige Positionen frei geworden. Carsten Reß, Pjeter Kabasi (Laufbahnende) und zunächst wohl auch Thorben Woltering aus beruflichen Gründen sind nicht mehr dabei. „Damit sinkt nochmals unser Altersdurchschnitt, andererseits bekommt der eine oder andere auch eine neue Rolle“, verdeutlicht Fischer.

Leo van Almsick und Marc Böger (re.) auf der Bahn. Foto: Angelika Hoof

„Ich habe viele Überlegungen“, sagt der Coach und freut sich, dass sich dafür auch personelle Möglichkeiten bieten. Maximilian Böing, eine der größten Überraschungen im ersten Jahr in der Landesliga, könnte Abwehrchef werden. Und Jan Ibing, der lange verletzt war, könnte der oft anfälligen Abwehr mehr Stabilität verleihen. Und wie entwickelt sich der junge, torgefährliche Malte Woschkowiak aus der A-Jugend? „Das ist alles noch offen“, betont Fischer.

Zwei Neuzugänge für Vorwärts

Zudem gibt es zwei Neuzugänge. Außenspieler Marc Böger ist aus Kamp-Lintfort nach Gronau gezogen, hat Landesliga-Erfahrung. Und aus der Nachbarschaft kommt Christian Woltering herüber. „Plötzlich klingelte mein Handy“, erzählt Fischer, „ich war überrascht.“ Der Rückraumspieler aus Ochtrup sagte, dass er eine neue Herausforderung suche. „Er passt natürlich prima in die Truppe. Er wird uns mit seiner Erfahrung weiterhelfen können“, ist Fischer überzeugt.

Neuzugang aus Ochtrup: Christian Woltering. Foto: Angelika Hoof

Die Vorbereitung schreitet voran. Die Freude auf das zweite Jahr in der Landesliga ist groß. „Mit den Aufsteigern Neuenkirchen und Kattenvenne wird es noch interessanter“, ist Adam Fischer überzeugt. Ob es das „verflixte zweite Jahr“ wird, weiß niemand. „Wir arbeiten daran, dass es wieder ein tolles, mitreißendes Spieljahr wird“, bekräftigt Gronaus Coach.

►Heute Abend (Do.) bestreitet Vorwärts sein erstes Testspiel und tritt bei Bezirksliga-Aufsteiger TV Borghorst an. Anwurf ist um 19.30 Uhr.