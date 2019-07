Vorwärts büffelt Siebenmeter

Ein Plan B, der greifen würde, nein müsste, wenn Mitte September die neue Handballsaison angepfiffen wird. Und wenn eben dann die technische Umstellung beim Erfassen aller Liga- und Spieldaten noch nicht abgeschlossen oder sich als noch zu fehlerhaft entpuppt. Denn auch der Handballkreis Euregio Münsterland steht vor einer großen Herausforderung.

Die alte, vom Unternehmen Gatecom bereitgestellte Software samt Online-Portal SIS-Handball ist Geschichte. Die Zukunft und das dazugehörige Programm heißt „Siebenmeter“. Dies wird von der Aktiengesellschaft Handball4all bereitgestellt. Zu den Gründern der AG gehören eine Reihe Handballverbände, darunter auch der Westdeutsche Handball-Verband sowie der Handballverband Westfalen. Parallel zu der Tatsache, dass sich Gatecom ohnehin dazu entschlossen hatte, SIS als Software nicht weiterentwickeln zu wollen, passt ein Kerngedanke der AG: Man wolle sich nicht zu abhängig von Dritten machen. Eine Kooperation mit Gatecom, etwa aufgrund zahlreicher Statistiken im Archiv, existiert allerdings nach wie vor.

Gronaus Handballer schulen mit gleich drei Kursen

Soweit die Vorgeschichte, mit der die Arbeit samt Hindernissen für die Vereine erst anfängt. Markus Reimers etwa ist ein Multiplikator. Sprich: Der gelernte Programmierer und Entwickler soll sein Wissen aus vorherigen „Siebenmeter“-Schulungen jetzt an weitere Vereinsmitglieder weitergeben. Das ist auch zwingend nötig. Denn: „Im sogenannten SBO, also dem Spielbericht Online, soll von wirklich allen Begegnungen der Spielverlauf elektronisch protokolliert werden“, erklärt Markus Reimers. In der Theorie sieht das dann so aus: Im Rahmen der Zeitnehmer-Lizenz wird auch zum Thema SBO geschult, sodass die Zeitnehmer später also für den korrekten Online-Spielbericht Sorge tragen.

Diesen Punkt sieht Reimers noch überhaupt nicht kritisch: „Als der elektronische Spielbericht vor drei Jahren bei SIS eingeführt wurde, waren wir eigentlich sehr gut aufgestellt und als Verein sicher einer der Vorreiter im heimischen Kreis.“ Auch jetzt wurden in der Handballabteilung von Vorwärts Gronau schon etwa 20 Kandidaten entsprechend auf die kommenden Aufgaben vorbereitet. Zwei weitere Kurse sollen für weitere Zeitnehmer folgen. „Aber erst nach den Sommerferien, also ab Mitte August. Jetzt in der Urlaubsphase macht es wenig Sinn“, so Markus Reimers. Danach sei Vorwärts „gut aufgestellt“, denn auf alle Vereine wartet eine Herkulesaufgabe, die das Ehrenamt auf eine harte Probe stellt. Weil eben bis hinab in die jüngsten Jahrgänge ein SBO gefordert wird.

„Das erleichtert die Sache ungemein“

Reimers würde sich dabei durchaus vom Verband einen etwas flexibleren Umgang mit der Thematik wünschen. „Es wird eben eine solche Lizenz für den SBO verlangt. Doch vor allem die jugendlichen Spieler, die heutzutage alle ein Smartphone oder Tablet nutzen, beherrschen auch automatisch den SBO“, findet der 34-Jährige. Denn das sei ein großer Vorteil der neuen Software Siebenmeter: „Sie wurde als Art Datenverwaltung eben speziell auf den Handball herunter gebrochen. Das Programm ist nicht vollgepackt mit unnötigen wie überflüssigen Funktionen, sondern konzentriert sich auf exakt das, was während eines Handballspiels auch tatsächlich an Daten und Ereignissen benötigt wird. Das erleichtert die Sache ungemein“, glaubt Markus Reimers.

„Trotzdem bin ich aufgrund meiner beruflichen Erfahrung schon ein wenig erschrocken darüber, wie einige Verbände mit dem Programm schon arbeiten konnten. Ja, die Software ist grundsätzlich durchdacht, kommt allerdings auch noch mit vielen kleineren Fehlern daher“, so die Einschätzung des stellvertretenden Abteilungsleiters.

Bei der Kaderverwaltung drückt der Schuh

Und während sie sich also in den Vereinen fleißig auf diese neue Herausforderung vorbereiten, hakt es an anderen Stellen noch gewaltig. Der elektronische Spielbericht ist natürlich nur ein Teil des Ganzen. Zur Software Siebenmeter gehören ebenso Elemente wie die Spielplanerstellung, der Ergebnisdienst, Passanträge und deren Verwaltung – und eben auch das Verwalten der Mannschaften und ihrer Kader.

Genau da drückt der Schuh Stand jetzt am meisten. „Das funktioniert aktuell noch gar nicht“, berichtet Markus Reimers. So allmählich drängt die Zeit, wenn alle Kader – bei Vorwärts sind das immerhin 14 Teams, die am Spielbetrieb teilnehmen – pünktlich erfasst sein sollen. „Zumal ja die Urlaubsphase solche Aufgaben nicht gerade beschleunigt“, gibt er zu bedenken. Und bleibt zuversichtlich, dass Papier und Kugelschreiber samt Notfallplan in der Schublade versauern.