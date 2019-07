Reiten: Turnier in Gescher

Epe -

Sophie Kortbus vom Reit-, Zucht- und Fahrverein Epe belegte beim Reitturnier in Gescher mit ihrer Stute Arpeggia SW im „Großen Preis“, einer Springprüfung der Klasse S* mit Siegerrunde, ohne Fehlerpunkte und in 39,33 Sekunden den dritten Platz. Außerdem erreichte Kortbus noch den vierten Rang in einer Springprüfung der Klasse M** (0,00/56,08).