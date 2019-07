Auch fünf Triathleten des TV Gronau waren am Sonntagmorgen am Start und konnten diese besondere Atmosphäre aufsaugen. Besonders beflügelt zeigte sich Steve Figur , denn er erreichte als Erster der TVG-Teilnehmer als 64. von 317 Männern über die Olympische Distanz in 2:14:28 Stunden das Ziel und wurde damit Sechster in der Altersklasse M 40.

Robert Effing folgte rund zwei Minuten später in 2:16:19 als 81. insgesamt und Elfter der Altersklasse M 50. Alexander Winterholler wurde 161. in 2:24:07 und 28. der M 30, Andreas Fröhner 176. und 29. der M 35 in 2:26:11.

Paul Hantke startete über die Sprintdistanz mit 500 Meter Schwimmen, 20 km Radfahren und 5 km Laufen und stand bei der Siegerehrung in der M 75 wieder einmal ganz oben auf dem Podest. In 1:34:50 Stunden setzte er sich gegen drei Altersgenossen durch und kam als 432. von 447 Männern ins Ziel.