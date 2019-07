Arminia außer Rand und Band

Gronauer Fußballfans müssen in den Geschichtsbüchern gar nicht so weit zurückblättern. Eine Überdosis Nostalgie kombiniert mit einer gehörigen Portion Wehmut, die wohl bei jedem aufkommt, der sich an die Stadtmeisterschaften 2009 erinnert. Insbesondere dann, wenn er früher Gelb-Schwarz im Herzen trug. Denn exakt zehn Jahre ist es her, da feierte der Volksbank-Sommer-Cup seine zwölfte Auflage – und ein Verein, der heute gar nicht mehr existiert, den Titel. Ausgetragen wurde das Finale an einem Ort, an dem heute wenig bis gar nichts mehr an einen Fußballplatz erinnert. Arminia Gronau gewann damals die Gronauer Fußball-Stadtmeisterschaft auf der heimischen Anlage an der B54.

Wenn Mittwoch also die 22. Runde des Volksbank-Sommer-Cup eingeläutet wird, feiert zumindest der Modus, der schon 2009 und auch noch 2010 vor der Fusion von Arminia und Vorwärts zu Fortuna Gronau galt, eine Art Renaissance. Da sich der FC Turo d´Izlo Gronau als fünfter Verein nun im Teilnehmerfeld dazugesellt, werden die Titelkämpfe wieder im Modus „Jeder gegen jeden“ an fünf Spieltagen ausgetragen, ehe dann am 27. Juli am Finaltag der Stadtmeister ermittelt wird. So wie an jenem 1. August 2009, als sich Arminia Gronau und der FC Epe im Endspiel gegenüber standen.

Kuyutas im Stile eines Pizarro

Die Gelb-Schwarzen nutzen ihren Heimvorteil, besiegten den Club aus den Bülten durch einen ganz späten Treffer mit 1:0. Als zwei Wochen zuvor die ersten Begegnungen angepfiffen wurden, bewies Maik Meyer noch wenig hellseherische Fähigkeiten. Der Stürmer gab bei den Arminen 2009 sein Debüt als Übungsleiter. „Ich freue mich auf meine neue Aufgabe als Spielertrainer, auch wenn die Stadtmeisterschaft keine große Aussagekraft haben wird“, gab Meyer damals erst zu Protokoll. Nach dem Endspiel hörte sich das schon deutlich euphorischer an: „Verdient ist dieser Titel, weil alle Spieler diesen Sieg wollten. Besonders nach der Pause haben wir mehr Entschlossenheit als der FC Epe bewiesen“, lag Meyer damit völlig richtig. Und es sollte ja noch deutlich besser kommen: Arminia Gronau spielte eine starke Saison in der Kreisliga A und stieg später in die Bezirksliga auf.

Der Matchwinner an jenem Samstagnachmittag an der B54 hieß Haluk Kuyutas, schon damals sowas wie Arminias Antwort auf Werder Bremens Claudio Pizarro. Als viele Fans sich nämlich schon auf ein finales Elfmeterschießen um den Titel einstellten, hatte Murat Karaman die zündende Idee. Sein perfekte Steilpass erreichte den Routinier in einer jungen Arminia-Truppe gerade noch rechtzeitig, eher der herausgestürmte Dirk Wöltering die Kugel erreichte. Kuyutas umkurvte den FCE-Keeper, zog und drehte anschließend jubelnd ab. Denn weder Wöltering noch der ebenfalls zurückgeeilte Sven Freiberg konnten noch etwas retten. „Der Winkel war zwar schon ein wenig spitz geworden. Aber ich war mir sicher, dass ich treffe“, grinste der Stürmer nachher fast so verschmitzt, wie es Pizarro heute noch gerne tut.

Zwei Pechvögel – aber mit Auszeichnung

Für zwei Akteure auf Seiten des unterlegenen Finalisten war die Endspiel-Niederlage doppelt bitter. Zum einen für Christian Klümper, der hinterher als bester Spieler beim zwölften Volksbank-Sommer-Cup ausgezeichnet wurde. „Es ist nicht wichtig, dass ich treffe. Was zählt ist, dass wir gewinnen – egal wer das Tor erzielt“, hatte Klümper noch seine ganz besondere Serie vorher kommentiert. Denn in allen vier Vorrundenspielen war der FC-Akteur erfolgreich gewesen. Er traf zunächst im Derby beim 2:3 gegen Vorwärts Epe, legte gegen Arminia (2:0) und SG Gronau (4:1) nach, jubelte auch – und zwar mit einem Traumtor – beim 5:0 gegen Vorwärts Gronau zum Abschluss der Vorrunde. Doch ausgerechnet im Finale ging Christian Klümper leer aus.

Für seinen Mannschaftskollegen Dirk Wöltering, später als bester Schnapper geehrt, ging dieses Endspiel sogar in eine schmerzhafte Verlängerung. Bei einem Freistoß hatte „Wölle“ Kopf und Kragen riskiert und sich – wie sich tags darauf herausstellte – das Kahnbein gebrochen. Epes Schlussmann fiel daraufhin monatelang aus.

Wiedersehen mit Temelkov, Boga, Reus und Co.

Ein weiterer Akteur in Blau und Weiß machte außerdem von sich reden: Aleksandar Temelkov, gerade eben erst wieder zum Ortsrivalen Vorwärts an den Wolbertshof zurückgekehrt, damals noch für die A-Jugend spielberechtigt, war der alles überragende Mann im Vorrundenmatch gegen SG Gronau. Der dribbelstarke Youngster narrte die SG-Abwehrspieler ein ums andere Mal, erzielte ein Tor selbst, legte das 1:0 durch Daniel Gerstenberger, der später mit fünf Treffern Torschützenkönig wurde, auf. Temelkov werden die Fußballfans also ab Mittwoch beim 22. Volksbank-Sommer-Cup im Trikot von Vorwärts Epe ebenso wiedersehen wie beispielsweise Orhan Boga, der damals noch das Dress der Grün-Weißen trug. Nur eben jetzt in seiner Funktion als Coach von Fortuna Gronau.

2009 hatte Boga im kleinen Endspiel um Platz drei für die vermeintliche Vorentscheidung zum 3:0 gesorgt. Auch Ahmet Durmaz, in der letzten Saison noch Spielertrainer bei Vorwärts Epe 2, hatte sich seinerzeit in die Torschützenliste eingetragen. Doch Vorwärts Gronau schlug zurück. Mariano Veld und Teglat Chabou, die jetzt für Fortuna auflaufen werden, bliesen zur Aufholjagd. Robin Averbeck erzwang mit seinem 3:3 das Elfmeterschießen. Hier hießen die Unglücksraben Timo Zorn und Julian Reus, die für Epe die Strafstöße verschossen. Zumindest Reus kann es dann beim 22. Volksbank-Sommer-Cup besser machen – allerdings dann im Trikot des FC Epe.