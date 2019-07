Auch im fünften Jahr verzeichnen die Organisatoren einen Zugang bei den Meldungen – und stoßen an ihre Grenzen. In einigen Kategorien sind die maximalen Kapazitäten von 32 möglichen Spielern erreicht. Aus diesem Grund hatte sich Frank Schreiter für die Auslosung professionelle Hilfe organisiert.

„Mit 281 Meldungen in 18 Kategorien wäre die Auslosung per Zettel und Glücksfee zur Mammutaufgabe geworden. Da hätten wir stundenlang drangesessen,“ beschreibt Schreiter das diesjährige Prozedere. „Ich bin froh, dass Ludger Niehoff als Bezirkskoordinator Sport Münsterland vom WTV so hilfsbereit war und extra aus Münster angereist ist, um uns bei der Auslosung mit einer entsprechenden Software zu helfen“, ist der Sportwart sichtlich erleichtert.

Alle Paarungen jetzt auch online

Eine Erleichterung soll diese Neuerung auch für Spieler und Zuschauer sein, die nun erstmalig die Spielpaarungen online unter www.vg-tennis.de einsehen können. „Dort gibt es einen Link, von dem man direkt zur Turnierseite gelangt“, erklärt Schreiter. Zusätzlich werden die Spielpläne am „Blauen Brett“ auf der Anlage des Vereines aushängen.

„Wir bitten die Akteure nun, zeitnah mit den Spielen zu beginnen und mir im Anschluss direkt die Ergebnisse mitzuteilen,“ weist Schreiter auf die Eigenverantwortung der Aktiven hin, die Termine – gerade mit Blick auf die Urlaubszeit – selbstständig zu planen. Das habe ganz gut funktioniert und werde, bis auf die Begegnungen am Endspieltag, auch so belassen.