Zusammen mit den Jugendwartinnen Maria Beltermann , Marlene Breulmann , Gesine Pauls und Marla-Marie Welling genossen die Mädchen und ein Junge im Alter von fünf bis 14 Jahren eine tolle „School‘s out“- Übernachtungsparty auf dem Gelände des Reiterhofs Rüenberg .

Auf dem Programm standen jede Menge Quatsch und Spaß mit und ohne Pferd. Beim Ponyschönheitswettbewerb siegte die Ponydame Bella – hergerichtet von Ylvi, Jamila und Svenja – als Shoppingqueen vom Rüenberg.

Bewegungsspiele am Dreiländersee und auf dem weitläufigen Reiterhofgelände machten die jungen Pferdefreunde müde. Das Nachtlager wurde direkt über dem Pferdestall auf dem Heuboden aufgeschlagen. Nach dem Frühstück wurden dann nochmals die Ponys geputzt und schließlich ohne Sattel geritten. Am späten Vormittag verließen die Kinder die Ponyhofidylle in Richtung Alltag und kehrten zurück zu ihren Eltern.