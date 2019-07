„Das geht an die Substanz“

Denn weil sich mit dem F.C. Turo d´Izlo Gronau wieder ein fünfter Verein dazugesellt, haben sich die Macher dazu entschlossen, auf einen Modus zurückzugreifen, der schon bis 2010 Gültigkeit hatte. Eben bis Arminia und Vorwärts zu Fortuna Gronau fusionierten. „Vielleicht ist dieser Modus nicht die ultimative Lösung“, meint Andre Bügener ( Vorwärts Epe ) aus dem Orga-Team. „Doch gibt es die? Allen Vorstellungen wird man eben nie gerecht werden. Anders als noch 2010 wird es dieses Mal jedoch kein Anlagen-Hopping geben. Alle Partien werden bei uns am Wolbertshof ausgetragen. Für Vorwärts ist das eine Mammutaufgabe, der wir uns stellen müssen und werden“, verspricht Bügener.

Vorwärts Epes Co-Trainer Rainer Weikert, der Urlauber Dirk Bültbrun vertreten wird, freut sich auch schon: „Die Plätze sind in einem Topzustand. Wir werden die Stadtmeisterschaft definitiv dazu nutzen, einige Akteure auch auf weniger gewohnten Positionen zu testen und nicht ausschließlich ergebnisorientiert zu spielen. Letztendlich befinden wir uns noch in der Vorbereitung. Und das Eper Derby am ersten Spieltag ist Trumpf.“

Der Debütant „freut sich riesig“

Dass der Vorjahresdritte der Bezirksliga nicht nur wegen seines Heimvorteils als Favorit gehandelt wird, ist keine große Überraschung. Zumal die Vorwärtsler nach dem 5:1-Finalsieg 2018 gegen SG Gronau als Titelverteidiger ins Rennen gehen. Genau mit dieser Paarung wird der Volksbank-Sommer-Cup dann auch Mittwoch ab 18 Uhr eröffnet.

Im zweiten Duell am Mittwochabend ab 19.45 Uhr greift der Neuling ins Geschehen ein, weswegen der neue, alte Modus überhaupt erst greift: F.C. Turo d´Izlo spielt gegen Fortuna Gronau. „Wir freuen uns riesig, an diesem Turnier teilnehmen zu können“, sagt der 1. Vorsitzende David Citgez. „Natürlich stecken wir uns als C-Liga-Aufsteiger keine utopischen Ziele. Aber vielleicht gelingt uns ja eine Überraschung.“ Selbige erlebte Fortuna 2018 gegen SG Gronau, als die Blau-Schwarzen mit 2:5 baden gingen. Trainer Orhan Boga begrüßt den neuen Modus: „Die Stärke der Gegner ist bunt gemischt. Für uns bedeutet das viel Gelegenheit, um zwei, drei Dinge auszuprobieren.“

Özkan & Hippers : Neue Trainer bei SG und FC

SG Gronaus neuer Trainer Cüneyt Özkan traut dem Braten derweil noch nicht ganz: „Weil wir momentan noch einen sehr dünnen Kader haben, viele Urlauber kehren erst zum Wochenende zurück. Aber“, meint der SG-Coach, „wir nehmen die Herausforderung natürlich an, auch wenn es an die Substanz geht. Hauptsache, wir bleiben von Verletzungen verschont.“

Auf dem Papier ist der FC Epe, der erst am Freitag ins Geschehen eingreift, der größte Widersacher der Vorwärtsler und schickt mit Andre Hippers ebenso einen neuen Spielertrainer ins Rennen. „Ich habe aktuell zwar dank A-Junioren und zweiter Mannschaft einen sehr großen Kader“, so Hippers. „Aber alle zwei Tage ein Spiel – das ist schon hart. Wenn eh jeder Verein gegen jeden anderen spielt, hätte man sich den Finaltag meiner Meinung nach eigentlich auch schenken können.“ Auf den Ortsvergleich ist Hippers trotzdem gespannt: „Spiele, in denen solch ein Derby-Charakter derart gelebt wird, gibt es in der Region nur wenige. Auf das Match gegen FC freue ich mich richtig.“