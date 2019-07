In seinem Fazit zur Saison 2018/19 berichtete Nord-Staffelleiter Manfred Nieland auf dem diesjährigen Kreis-Staffeltag von rückläufigen Zahlen bei den Feldverweisen. In der Vorsaison gab es noch 217 Karten, nun noch 211 (95 Rote, 116 Gelb-Rote). Erheblich gesunken ist die Zahl der Verwarnungen von 3549 auf 3107, doch die Zahl der Sperren nach der fünften Gelben Karte habe zugenommen.

► Leicht gestiegen von neun auf zehn ist die Zahl der Innenraumverweise. Durch die Anpassung der Rechts- und Verfahrensordnung hat es deutlich weniger mündliche Verhandlungen vor dem Sportgericht gegeben, die Zahl der Verfahren lag dagegen fast konstant bei 33 in Nord- und Südkreis zusammen.

► Ebenso erfreulich : Die Summe der Ordnungsgelder im Nordkreis ging stark zurück von 5392,50 auf 4286 Euro – sicher auch, weil die Vereine im Kreis in Sachen elektronische Passmappe vorbildlich mitwirkten, so Nieland.

► Fair geht vor : Erstmals wurde die Fair-Play-Wertung auf alle vier Kreisliga-Ebenen aufgesplittet – und in allen Klassen hatte der Südkreis die Nase vorn. „Da hinken wir im Norden hinterher – gerade in der Kreisliga A“, so Nieland. Dass man nicht nur erfolgreich, sondern auch fair spielen kann, habe der Gesamtsieger DJK Rödder 2 bewiesen.

► Serie : Zum dritten Mal in Folge stellte der Fußballkreis den Jahressieger beim Fair-Play-Preis des FLVW: Ausgezeichnet wurde Patrick Franke (Fortuna Seppenrade).

► „Norweger Modell“ in den C- und D-Ligen: Gestattet ist künftig der Wechsel von elf auf neun und von neun auf elf Spieler. Ein solcher Wechsel ist ausschließlich zu Saisonbeginn oder bis zum 31. Januar einmalig möglich.

► Spielpläne : Nachdem die Schlüsselzahlen nun vorliegen, rechnet Nieland mit einer Fertigstellung Anfang kommender Woche.