Das 2:5 ist noch nicht vergessen

Als Andre Hippers den Spielplan des Volksbank-Sommer-Cups das erste Mal zu Gesicht bekam, hatte er dafür nur ein Wort übrig: „Krass!“ Denn eigentlich waren die ersten Testspiele der Saison für den Bezirksligisten FC Epe längst verabredet. „Dieser neue Modus mit dem F.C. Turo als Neuling ist ja relativ spät entschieden worden. Wir mussten deswegen SF Ammeloe und Lippramsdorf, gegen die wir ursprünglich spielen wollten, wieder absagen“, berichtet Epes neuer Spielertrainer, der von Landesligist Eintracht Ahaus in die Bülten wechselte.

„Ich bin nur heilfroh, dass ich mit meiner neuen Mannschaft nicht beim Eintracht-Pokal zugesagt habe. Das wäre sonst unangenehm geworden für die Veranstalter, wenn sie sich kurzfristig nach Ersatz hätten umschauen müssen.“

Unangenehm könnte es auch für den ersten FCE-Gegner werden, wenn Freitag der zweite Spieltag bei der Gronauer Fußball-Stadtmeisterschaft um 18 Uhr am Wolbertshof angepfiffen wird. Denn der C-Ligist F.C. Turo d´Izlo blieb schon in der ersten Partie gegen Fortuna Gronau chancenlos. Oder um es mal mit den Worten Hippers zu beschreiben: Krass, was die Fortunen da im zweiten Match des ersten Spieltags hinlegten.

Dinkelborg gelingt (fast) alles

War die erste Begegnung der Stadtmeisterschaft zwischen Titelverteidiger Vorwärts Epe und SG Gronau beim 1:0 spätestens nach einer Viertelstunde fast nur Einbahnstraßen-Fußball, so traf dies auf die zweite Begegnung am späten Mittwochabend ganz sicher zu. Bereits zum Pausentee nämlich lagen die Blau-Schwarzen 4:0 vorne und wurden ihrer Favoritenrolle gerecht. Nach 80 Minuten stand es dann sogar 5:0.

Über den Mann des Abends am ersten Spieltag musste auch nicht lange diskutiert werden. Nick van Wezel hatte im ersten Match für Vorwärts seine Jokerrolle zwar perfekt mit dem 1:0-Siegtreffer gegen SG erfüllt. Doch Christoph Dinkelborg war anschließend noch deutlich auffälliger. Oder besser gesagt: Der Fortuna-Stürmer entschied die Partie gegen den F.C. Turo d´Izlo fast im Alleingang. Schon nach drei Minuten war Dinkelborg nämlich das erste Mal per Kopf zur Stelle. In der 18. Minute erzielte der Angreifer seinen zweiten Treffer. Nach 32 Minuten jubelte er schon zum dritten Mal. Und fast wäre die Ausbeute noch größer ausgefallen, wenn in der 24. Minute nicht der Querbalken im Weg gestanden hätte, um den Einschlag zu verhindern.

Aho Issa im Turo-Kasten jedenfalls konnte einem fast schon leid tun. Zumal Fortunas Neuzugang und Orhan Bogas Trainerkollege Alexander Buning auch noch seinen perfekten Einstand bei der Stadtmeisterschaft feierte. Der Mittelfeldakteur zog aus rund 20 Metern humorlos ab und traf nach zehn Minuten zum zwischenzeitlichen 2:0. Zum Pausentee also lag der Vorjahresvierte der Kreisliga A1 klar mit 4:0 vorne. Und da konnten es die Fortuna-Fans auch verschmerzen, dass ihre Mannen auf dem grünen Rasen es nach dem Seitenwechsel nun etwas ruhiger angehen ließen und nur noch durch Hatem Piso zum 5:0-Endstand erhöhten. Vielleicht wollten sie ihr Pulver ja noch nicht verschießen.

„Genau das ist das Ziel“

Denn im zweiten Match des zweiten Spieltags können die Blau-Schwarzen nun ab 19.45 Uhr nachlegen. Der Gegner heißt dieses Mal SG Gronau. Drei weitere Punkte würden die perfekte Ausgangslage bedeuten, ehe es dann gegen die „dicken Brocken“ aus Epe darum ginge, sich Platz eins oder zwei für ein mögliches Finale um die Stadtmeisterschaft zu sichern.

„Genau das ist das Ziel“, bestätigte Boga. Wenngleich er mit dem zweiten Abschnitt nur bedingt zufrieden war. „Natürlich haben wir mehrfach gewechselt. Aber etwas mehr Aggressivität in den Zweikämpfen darf ich dann doch erwarten.“ Trotzdem zeigte sich der Fortuna-Coach milde. Am Donnerstag gab er trainingsfrei. „Und Freitag greifen wir dann wieder voll an. Diese 2:5-Packung im letzen Jahr gegen SG habe ich noch nicht vergessen.“