Viel zu früh dran und obendrein komplett durchgeschwitzt: So erreichte ich den Platz. Die Sonne stand im Zenit und brannte auf den Rasen. So saß ich dann da: Mutterseelenallein unterm Tribünendach, dem einzigen Ort mit etwas Schatten.

Und auf einmal stand Willi Gottheil da, der mein Dilemma sofort erkannt hatte. „Trink erst mal was, Jung“, reichte er mir nicht eine, sondern gleich zwei Flaschen Wasser.

So war er, der langjährige Platzwart von Vorwärts Epe . Immer hilfsbereit, immer zur Stelle. So behalte ich ihn in Erinnerung.

Denn der 22. Volksbank-Sommer-Cup begann mit einer traurigen Nachricht: Am Montag verstarb Willi Gottheil nach schwerer Krankheit. Oder wie es die Grün-Weißen formulieren: „Der liebe Gott brauchte wohl einen verdammt guten Platzwart.“

Und einen liebenswerten Menschen dazu. Mach´s gut, Willi!