Noch kein Platz für Außenseiter

Doch weil sein Kollege sich gleich bei seiner ersten Aktion verletzte, kam Felix Wobbe schneller als gedacht zum Einsatz – nach nur sechs Minuten. Für den FC Epe entpuppte sich das am dritten Spieltag der Fußball-Stadtmeisterschaft als Glücksfall. Denn der Einwechselspieler traf beim 5:0-Sieg des FC gegen SG Gronau gleich drei Mal. Hörst kam dafür wohl mit dem Schrecken davon.

„Philipp ist zwar umgeknickt, aber wir können wohl Entwarnung geben. Die Verletzung scheint nicht so schlimm zu sein“, meinte Andre Hippers hinterher. Ohnehin durfte der neue Spielertrainer der Blau-Weißen aus den Bülten vollauf zufrieden sein. Seine Mannschaft überzeugte in dieser frühen Saisonphase oft durch temporeiches Spiel mit entsprechender Passschärfe. „Dass dann auch einmal etwas nicht klappt, weil wir es versucht haben, etwas mutiger, risikoreicher zu spielen, ist völlig in Ordnung und ausdrücklich erwünscht. Fehler sollen gemacht werden, nur so entwickeln wir uns weiter“, stellte Hippers fest.

Wobbe knochentrocken zum 3:0

In der Tat: Nicht jeder Pass fand am Wolbertshof einen Abnehmer. Doch für B-Ligist SG Gronau gingen viele Dinge dann trotzdem viel zu schnell. So wie schon beim 1:0 von Julius Klein, der nach einer Flank den Ball nur hauchzart eine andere Richtung gab, was aber reichte, um SG-Keeper Fred Humkamp entsprechend zu überlisten (19.). Das 2:0 bereitete Klein dann mit einer butterweichen Flanke auf Felix Wobbe exzellent vor (25.). Und nur vier Minuten später wurde Wobbe nicht angegriffen. Also zog Epes Offensivflitzer einfach mal trocken aus 18 Metern ab und vollstreckte so zur 3:0-Pausenführung (29.).

Das konnte sich alles schon sehen lassen. Keine Frage. Als Zugabe im zweiten Abschnitt hielten dann Jannik Holtmann (60.) und abermals Wobbe (72.) noch zwei Bonbons für die eigenen Fans bereit.

3. Spieltag beim Volksbank-Sommer-Cup 2019 1/18 Foto: Nils Reschke

Foto: Nils Reschke

Foto: Nils Reschke

Foto: Nils Reschke

Foto: Nils Reschke

Foto: Nils Reschke

Foto: Nils Reschke

Foto: Nils Reschke

Foto: Nils Reschke

Foto: Nils Reschke

3. Spieltag beim Volksbank-Sommer-Cup 2019 Foto: Nils Reschke

Foto: Nils Reschke

Foto: Nils Reschke

Foto: Nils Reschke

Foto: Nils Reschke

Foto: Nils Reschke

Foto: Nils Reschke

3. Spieltag beim Volksbank-Sommer-Cup 2019 Foto: Nils Reschke

Der zweite Eper Bezirksligist wusste im ersten Spiel des Sonntagnachmittags ebenfalls zu überzeugen – mit einem etwas anderen, nicht minder erfolgreichen Rezept. Denn die Grün-Weißen ließen ihren Gegner dank kontrollierten Ballbesitzes viel laufen, setzten vorne natürlich immer wieder Nadelstiche.

Damit jedenfalls kam der A-Ligist nicht wirklich zurecht. Fortuna fiel beim 0:2 (0:1) kein echtes Mittel ein, den Kasten von Marcel Peters-Kottig in Bedrängnis zu bringen. Und weil Nick van Wezel zum zweiten Mal das 1:0 für Grün-Weiß bei dieser Stadtmeisterschaft erzielte (10.), spielte das dem Bezirksligisten natürlich in die Karten. Luca Laufer hatte zudem mit einem Lupfer-Versuch noch eine weitere Großchance, ehe Umut Berke direkt nach der Pause zunächst haarscharf verzog, dann aber in der 64. Minute doch die Partie entschied.

„Marcel hält den Laden zusammen“

Und warum? Weil das Umschaltspiel bei den Gronauern ausgerechnet dann nicht klappte, als man es endlich einmal etwas mutiger nach vorne probiert hatte. „Umut, aber auch Nick van Wezel haben es sehr gut gemacht mit ihrer Schnelligkeit“, hatte Co-Trainer Rainer Weikert allerdings noch ein Sonderlob parat: „Gegen SG war unser Spiel sehr fehleranfällig. Heute haben wir es etwas besser gemacht. Vor allem aber sind wir sehr glücklich mit der Defensivleistung. Wieder haben wir rein gar nichts zugelassen. Insbesondere Marcel Terhaar, der den Laden echt zusammenhält, macht einen super Job.“

Bislang ging es bei der Fußball-Stadtmeisterschaft noch nicht wirklich spannend zu. Das lag daran, dass sich der Favorit auf dem Papier dann auch auf dem grünen Rasen durchsetze. Übrigens: Sechs Partien sind nun absolviert, doch in keinem Match gelang beiden Teams mindestens ein Treffer. Langweilig dürfte es am vierten Spieltag morgen ab 18 Uhr trotzdem nicht werden. Denn: Mit Vorwärts Epe, FC Epe sowie Fortuna Gronau haben drei Clubs jeweils sechs Punkte gesammelt. Sollte den Fortunen in ihrem letzten Match eine Überraschung gegen den FCE gelingen, steckt im abschließenden Eper Derby am Donnerstag noch mehr Brisanz. Ins Finale kommen nun mal nur zwei Vereine.