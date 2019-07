„Den VfB hatte niemand auf dem Zettel“

Schon seit Anfang Juli schwitzen sie an der Laubstiege. Die Kicker vom A-Ligisten Fortuna Gronau bereiten sich auf die Saison 2019/20 vor. Und sie haben sich ehrgeizige Ziele gesetzt. Was besser werden soll, was möglich ist, wie der Kader aussieht? Trainer Orhan Boga stand im Gespräch mit den WN Rede und Antwort.

Orhan, wie bist du Stand jetzt mit der Vorbereitung zufrieden?

Orhan Boga: Es gibt keinen Grund zur Klage. Denn wir haben stets mindestens 17, 18 Spieler beim Training – trotz Urlaubsphase. In den ersten zwei Wochen stand natürlich zunächst Konditions- und Grundlagentraining auf dem Programm. Aber auch da haben alle gut mitgezogen.

Du hattest vor Wochen angekündigt, die Übungseinheiten zu verändern.

Boga: Genau das passiert gerade. Zusammen mit unserem Neuzugang und meinem Trainerkollegen Alexander Buning , der vom FC Vreden kam, achten wir nun verstärkt darauf, einzelne Übungselemente gezielt auf spezielle Positionen zu fokussieren. Ein Mittelstürmer zum Beispiel braucht keine Sprints über hundert Meter wie vielleicht ein Außenverteidiger, der viele Wege gehen soll oder muss.

Gassner und Terbeck überraschen positiv

Mit was war der Fortuna-Trainer denn im letzten Jahr trotz Platz vier am wenigsten zufrieden?

Boga: Zum einen müssen wir uns unbedingt in Sachen Umschaltspiel verbessern. Da haben wir am meisten Fehler gemacht, dadurch waren wir dann selbst bei Feldvorteilen sehr anfällig. Und die Effektivität vor dem gegnerischen Kasten ist sicherlich ebenfalls noch ausbaufähig. Manchmal fehlte da dann einfach auch die letzte Entschlossenheit. Durch die Kombination beider Faktoren haben wir schlussendlich einige, zu viele Punkte liegen gelassen.

Und wer waren personell die größten Überraschungen?

Boga: Da ist zum einen Verteidiger Pascal Gassner zu nennen. Er hat sich mittlerweile zur festen Größe entwickelt und nicht nur so gut wie kein Spiel verpasst. Pascal ist vielleicht nicht der Schnellste, aber er hat eine bärenstarke Zweikampfquote. Bei Moritz Terbeck zeichnet sich in der Vorbereitung ab, dass er nach einer ebenfalls sehr guten Saison 2018/19 den nächsten Schritt gehen und noch besser wird. Zwei Akteure also als Beispiel dafür, dass die Integration der Nachwuchs-Spieler definitiv klappt.

Wem traust du aus der jungen Garde eine ähnliche Entwicklung zu?

Boga: Christoph Dinkelborg hat ja bereits auf der Stadtmeisterschaft auf sich aufmerksam gemacht. Unserem A-Junior Florian Temjanovski traue ich als Stürmer auch viel zu. Beim Training brennt er, mit seiner Einstellung und Leistung bin ich bisher sehr zufrieden. Mal schauen, wie er sich dann in den Pflichtspielen schlägt.

Apropos Neuzugänge: Besonders aktiv war Fortuna Gronau – einmal abgesehen von Alexander Buning – nicht gerade auf dem Transfermarkt.

Boga: Das war auch überhaupt nicht nötig. Mit Alexander als Sechser haben wir unseren absoluten Wunschspieler gefunden und bekommen. Torben Rattelsdorfer macht es mit der jungen Truppe so viel Spaß, dass er uns weiter erhalten bleibt. Simon Elmas als Außenverteidiger hat in der zweiten Mannschaft überzeugt. Ihm wollen wir eine Chance geben, die er sich absolut verdient hat. Und Yasin Sahin kommt von SG Gronau zurück.

Cannoletta tritt erst einmal kürzer

Bei den Abgängen ist hingegen eigentlich nur Laurent Cannoletta zu nennen. Dem hattest du eine starke Saison prophezeit.

Boga: Richtig, und es ist auch jammerschade. Laurent hätte sich vielleicht sogar überreden lassen. Doch nachdem Marcel Bösel uns mitgeteilt hatte, doch nicht nach Ahaus zu wechseln, will sich Laurent jetzt erst einmal auf sein Studium konzentrieren. Das akzeptiere ich. Und eine Rückkehr ist ja nicht ausgeschlossen. Ohnehin: In meiner Zeit als Coach hatten wir abgesehen von berufs- oder altersbedingten Ausscheiden so gut wie keine echten Abgänge. Das spricht auch für den Teamgeist. Faik Tan ist einer der wenigen – und der hat ja damals immerhin einen Trainerposten bei SG Gronau angeboten bekommen.

Ist der Kader demnach stärker als im letzten Jahr?

Boga: Das finde ich schon. Zumal wir mit Thorsten Höing, Timo Setzpfand, Mariano Veld oder eben auch Marcel Bösel in vorderster Front neben den erwähnten Alexander Buning und Torben Rattelsdorfer eine Achse an erfahrenen Spielern gebildet haben, um die sich herum die neuen, jungen Spieler entwickeln können.

Zwei Mal Sechster, im letzten Jahr Vierter. Wie lauten deine Ziele im vierten Jahr als Coach der Blau-Schwarzen?

Boga: Da brauchst du erst gar nichts anzudeuten. Unser Kader hat sich definitiv verbessert. Viele Spieler haben sich deutlich weiterentwickelt. In diesem Jahr wollen wir absolut unter den Top 3 landen. Vom Titel will ich nicht sprechen. Den kannst du nicht planen. Darauf wirken viele Faktoren ein: ein guter Start, keine Verletzungen. Aber den VfB Alstätte als A-Liga-Champion hatte vor einem Jahr auch niemand auf dem Zettel.