Die Stimmung könnte kaum besser sein bei Fabiane Meyer . Denn in den letzten Wochen hatte die gerade 16-jährige Läuferin des TV Westfalia Epe eine Bestzeit an die andere gereiht. Vor knapp zwei Wochen steigerte sie ihre Bestmarke über 1500 Meter in Göttingen auf 4:36:62 Minuten.

Am letzten Samstag drückte sie in Rhede ihre erst im Mai erzielte Bestleistung über 800 Meter um 1,36 Sekunden auf 2:12:10 Minuten. In einem stark besetzten Frauenfeld war sie dort zunächst vorsichtig angegangen, konnte sich aber mit ihrem wie gewohnt langen Endspurt noch auf Platz sechs im Gesamtfeld vorarbeiten.

Keine leichte Entscheidung

„Bei einem etwas weniger vorsichtigem Anfangstempo wäre vielleicht sogar eine noch schnellere Zeit möglich gewesen“, vermutet Trainer Reinhard Wittland und ist daher wie Meyer selbst optimistisch für die Deutschen Meisterschaften. Eine Entscheidung mussten Wittland und sein Schützling allerdings schon vor dem Start treffen. Denn obwohl Fabiane Meyer die Qualifikation für die 1500 und 800 Meter geschafft hat, lässt die zeitliche Abfolge der Vorläufe, die am Freitagmittag im Abstand von nur anderthalb Stunden auf dem Programm stehen, einen Doppelstart nicht zu.

„Am Ende haben wir uns gemeinsam für die 800 Meter entschieden“, berichtet Fabiane Meyer. „Da dort die Chancen auf eine gute Platzierung vielleicht noch ein wenig besser stehen“, wie Wittland hofft.

Minimalziel: die Top 10

Anders als bei der Meisterschaftspremiere vor einem Jahr und bei den Hallenmeisterschaften im Februar, als die Eperanerin das Finale zweimal knapp verpasste, ist der Endlauf der besten Zehn in Ulm das Minimalziel. Und darf es auch noch etwas mehr, etwa ein Platz auf dem Podium der drei Schnellsten, sein? Ein vorsichtiges „Ja“ ist die Antwort von Fabiane Meyer – und dabei huscht bei der sonst eher zurückhaltenden 16-Jährigen ein Lächeln über das Gesicht. Offensichtlich ist sie im Moment die Ruhe selbst.