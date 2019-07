Wolbertshof im Schwitzkasten von Yvonne

Denn die Ausgangslage will es so, dass Epes Bezirksligisten Vorwärts und FC im Derby um 18 Uhr aufeinandertreffen, obwohl schon vor dem Anpfiff feststeht, dass die Grünen gegen die Blauen auch das Endspiel am Samstag bestreiten werden. Dass sie sich zudem am ersten Spieltag am 11. August in der Bezirksliga direkt wiedertreffen, macht die Angelegenheit fast noch kurioser.

„Eines möchte ich deutlich betonen: Wir dürfen nicht vergessen, dass hinter diesem Turnier und seinem Modus auch Sponsoren stehen. Davon profitieren wir alle, die Stadt, die Vereine, die Fans“, meint FC Epes Spielertrainer Andre Hippers . „Als Trainer muss ich aber auch die andere Seite berücksichtigen. Einige Spieler kommen direkt von der Arbeit, wollen sich natürlich dann beweisen – das müssen wir ein Stück weit bremsen bei diesen Temperaturen.“ Am Ende wolle es Hippers nehmen, wie es komme.

Kompromiss gefunden

Und natürlich war Yvonne auch im Organisationsteam ein Thema. Weswegen schlussendlich ein Kompromiss allen Beteiligten entgegen kommen soll. „Wir haben entschieden, dass es in beiden Partien den Vereinen vorbehalten bleibt, sich auf eine kürzere Spielzeit auf bis zu zwei Mal 30 Minuten zu verständigen“, so Andre Bügener von Vorwärts Epe .

„Hätte die Turnierleitung entschieden, dieses Spiel zu streichen, da die Finalpaarung eh feststeht, hätte ich mich sicherlich auch nicht gewehrt“, so Vorwärts Epes Co-Trainer Rainer Weikert. „Und ich hätte es vor allem besser gefunden, wenn ich nach wie vor 22, 23 Akteure im Kader gehabt hätte, was Donnerstag leider nicht der Fall sein wird, zumal drei Spieler auch angeschlagen sind.“ Trotz aller Widrigkeiten stellt Weikert aber auch klar: „Wir haben nicht das beste Team beisammen, aber eine Mannschaft, die – 40 Grad hin oder her – ihr Bestes geben wird und das Derby gewinnen will. Eine Partie herschenken? Das ist nicht mein Ding.“

Özkan: „Die Belastung nicht unterschätzen“

So sehr über Sinn und Unsinn dieses Derbys aufgrund der Konstellation diskutiert werden mag – für das zweite Match hätte so oder so eine Lösung gefunden werden müssen. Denn ab 19.45 Uhr wird noch der Gegner von Fortuna Gronau im Spiel am Samstag um Platz drei gesucht. Darum bewerben sich B-Ligist SG Gronau und C-Ligist F.C. Turo d´Izlo, der bisher als Debütant bei den Titelkämpfen reichlich Lehrgeld gezahlt hat. Beide Vereine haben ihre bisherigen Partien verloren und warten auch noch auf den ersten Turniertreffer. Der SG würde ein Unentschieden reichen – dank der „besseren“ Tordifferenz von 0:8 gegenüber einem 0:17 auf Turo-Seite.

„Grundsätzlich ist dieses Match schon wichtig für uns, weil wir bisher ja nur gegen höherklassige Team gespielt haben“, merkt SG Gronaus Coach Cüneyt Özkan an und verspricht sich gegen Turo endlich auch einige offensive Momente seiner Mannschaft. „Die Hitze können wir nicht abstellen, klar. Doch man sollte auch die Belastung, die damit einher geht, nicht unterschätzen. Ganz ohne Risiko ist die ganze Angelegenheit nicht“, findet Özkan außerdem.

Fortuna reagiert: Testspiel verlegt

Obwohl Fortuna am letzten Spieltag der Vorrunde nicht aktiv ins Geschehen eingreift, beteiligte sich der Trainer dennoch an der Hitze-Debatte. Orhan Boga lässt Yvonne gewähren – und verzichtet auf das eigentlich für Donnerstag angedachte Testspiel gegen den FSV Ochtrup. Es soll am 13. August nachgeholt werden.