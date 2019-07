Grundmann geht an seine Grenzen

Im Anschluss an die Weltmeisterschaft wurde zum ersten Mal der sogenannte Nations Cup durchgeführt. Wie in der Surf-Bundesliga treten hier die besten Fahrer der Nationen in Teams gegeneinander an. Bei schwächerem Wind lag zunächst die spanische Nationalmannschaft in Führung. Das deutsche Team, in dem Fabian Grundmann zusammen mit Andre Hartung aus Nienburg, Johannes Girke aus Berlin und Lars Deiterding aus Hannover surfte, konnte nach hartem physischen und taktischem Kampf dennoch knapp den Weltmeistertitel erringen. Platz drei ging derweil an das gemischte Team Argentinien-USA. Für Grundmann stehen in dieser Saison nur noch der Kieler Surfcup und das Bundesliga-Finale am Dümmersee auf dem Plan. Die Weltmeisterschaft 2020 findet am Ballaton in Ungarn, die Europameisterschaft in Polen in der Nähe von Danzig statt.